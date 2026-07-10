Fuerzas de seguridad en Nigeria rescatan a decenas de niños y maestros secuestrados en mayo

Los secuestros en escuelas son poco frecuentes en el estado meridional de Oyo, uno de los más poblados de Nigeria y cuya capital, Ibadan, es un importante centro educativo del país.

Decenas de escolares secuestrados durante un raro ataque en el suroeste de Nigeria en mayo fueron rescatados, informó el portavoz de la presidencia el viernes.

"Finalmente, todos los alumnos y maestros secuestrados en Orire, Oyo, han sido rescatados por nuestros cuerpos de seguridad", declaró Bayo Onanuga, portavoz del presidente, en una publicación en X que mostraba imágenes de algunos de los niños.

El suroeste de Nigeria ha sido considerado durante mucho tiempo una de las regiones más protegidas en un país que lucha contra múltiples crisis de seguridad.

Nigeria enfrenta la violencia de grupos yihadistas y bandas criminales, conocidas localmente como "bandidos", que llevan a cabo secuestros con fines de extorsión en zonas rurales, especialmente en el norte y en el centro del país.

Los secuestros en escuelas son poco frecuentes en el estado meridional de Oyo, uno de los más poblados de Nigeria y cuya capital, Ibadan, es un importante centro educativo del país.