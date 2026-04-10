La gira africana de León XIV: cuatro países y temáticas muy diversas

La gira será intensa: el pontífice estadounidense y peruano, de 70 años, recorrerá cerca de 18.000 km, pronunciará 11 discursos, oficiará siete misas y visitará una decena de ciudades.

El papa León XIV efectuará del 13 al 23 de abril su primera gran gira internacional, en cuatro países del continente africano: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El esperado viaje combinará temáticas muy variadas, como el diálogo con el islam, el cuidado de los recursos naturales, la lucha contra las desigualdades y los derechos humanos.

Todo ello en un escenario global convulso, marcado por la guerra en el Oriente Medio.

La gira será intensa: el pontífice estadounidense y peruano, de 70 años, recorrerá cerca de 18.000 km, pronunciará 11 discursos, oficiará siete misas y visitará una decena de ciudades.

Estas son las etapas y los puntos clave del viaje, el tercero fuera de Italia de León XIV, elegido papa en mayo del pasado año.

Argelia (13-15 de abril)

León XIV será el primer papa en visitar Argelia, un país donde el islam es religión de Estado.

La etapa estará marcada por el diálogo entre religiones. El obispo de Roma visitará, entre otros, la Gran Mezquita de Argel y se reunirá con el presidente Abdelmadjid Tebboune.

El papa “es un hermano que viene a visitar a sus hermanos”, explicó a la AFP el cardenal y arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco.

Uno de los momentos fuertes será la visita a Annaba, la antigua Hipona, tierra de san Agustín (354-430), gran pensador de la cristiandad y referente de primer orden para León XIV.

El papa rezará, por otro lado, en privado en la capilla de los 19 “mártires de Argelia”, sacerdotes y religiosas asesinados durante la guerra civil argelina (1992-2002).

Pocos días antes de la visita, tres oenegés internacionales lo urgieron a plantear con las autoridades argelinas las cuestiones de los derechos humanos y la libertad de religión.

Camerún (15-18 de abril)

La etapa en este país multiconfesional y de mayoría cristiana estará dominada por un llamamiento a la paz y la reconciliación.

La zona norte, anglófona, es escenario desde hace casi una década de un conflicto armado entre fuerzas gubernamentales y grupos separatistas.

El momento más simbólico tendrá lugar el 16 de abril, con una visita bajo fuertes medidas de seguridad a Bamenda, epicentro de estos enfrentamientos que han causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. León XIV pronunciará allí un discurso y celebrará una misa.

En este país, en el que alrededor de un 37% de los 30 millones de habitantes son católicos, la Iglesia desempeña un papel de mediación y gestiona una amplia red de hospitales, colegios y obras caritativas, una palanca de influencia que la Santa Sede quiere potenciar.

Antes de celebrar una misa en el estadio de Duala, capital económica, y en la capital Yaundé, el sumo pontífice será recibido por el presidente Paul Biya, de 93 años.

El clero camerunés, que goza de cierta influencia en la escena política nacional, se ha mostrado en ocasiones muy crítico con el presidente, en el poder desde 1982.

Angola (18-21 de abril)

La visita a la lusófona Angola permitirá a León XIV abordar temáticas sociales especialmente importantes para él.

El país, rico en petróleo y minerales, padece profundas desigualdades: alrededor de un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza (2,15 dólares diarios).

Un 44% de la población —algo más de 15 millones de personas— se declara católica en este país de mayoría cristiana, que salió en 2002 de una larga guerra civil.

León XIV insistirá previsiblemente en la gestión equitativa de los recursos y la lucha contra la corrupción.

La visita papal suscita entusiasmo entre los católicos, pero algunos emiten reservas. “Los preparativos le van a costar al Estado millones de dólares, sin ningún beneficio para nuestro país”, afirma Rosa Kanga, profesora de 42 años.

El papa visitará la capital Luanda, símbolo de contrastes donde se mezclan barrios ricos y villas miseria, y el santuario mariano de Muxima, principal lugar de peregrinación en Angola.

Guinea Ecuatorial

Cuarenta y cuatro años después de la visita de Juan Pablo II, León XIV viajará a este pequeño país hispanohablante dirigido desde 1979 por el autoritario Teodoro Obiang Nguema.

En este país de 2 millones de habitantes, con un 80% de católicos, el papa deberá hacer un equilibrio diplomático: dar aliento a los fieles sin proyectar una imagen de apoyo al régimen.

En la ciudad de Malabo, en la isla de Bioko, León XIV se reunirá con representantes del mundo de la cultura, y con trabajadores y pacientes de un hospital psiquiátrico.

También visitará el feudo natal del presidente Obiang en Mongomo, en la parte continental del país.

En Malabo ya pueden verse fotografías gigantes del pontífice, mientras la televisión nacional repite en bucle los espacios que promocionan su visita.