El gobierno británico considera 'inviable' pagar indemnizaciones por su papel en la esclavitud

En los últimos días, el jefe del gobierno laborista, Andy Burnham, abrió la puerta a que el Reino Unido presente disculpas oficiales por su papel en la trata transatlántica de esclavos, pero, igual que sus predecesores, rechazó cualquier tipo de indemnización económica.

Londres, Reino Unido/El ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, consideró este miércoles "inviable" que el Reino Unido pague indemnizaciones económicas por su papel en la esclavitud, tal y como reclaman algunas de sus antiguas colonias.

En los últimos días, el jefe del gobierno laborista, Andy Burnham, abrió la puerta a que el Reino Unido presente disculpas oficiales por su papel en la trata transatlántica de esclavos, pero, igual que sus predecesores, rechazó cualquier tipo de indemnización económica.

Burnham anunció la apertura de un "diálogo" con los países de la Commonwealth con motivo de la cumbre de líderes de esta organización, desarrollada en los últimos días en Antigua y Barbuda.

Ed Miliband, que también asistió a la cumbre, sugirió que este diálogo podría desembocar en la formulación de disculpas durante la cumbre del G20, fijada a finales de noviembre de 2027 en Mánchester, bajo la presidencia británica.

"He dicho que estamos dispuestos a afirmar que nos mostramos abiertos a pedir disculpas, pero no cambiaremos nuestra posición sobre la cuestión de las reparaciones", subrayó el jefe de la diplomacia británica.

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"No es la respuesta adecuada. Es inviable. Desde nuestro punto de vista es algo imposible de llevar a cabo", añadió.

La posibilidad de que el Reino Unido pida disculpas ha sido criticada por la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien declaró el domingo a Sky News que "eso no haría más que abrir la puerta a reclamaciones económicas".

Por su parte, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, elogió el enfoque de Andy Burnham y afirmó el martes que constituye "un primer paso para seguir trabajando y ver cómo podemos dejar atrás la cuestión de la trata transatlántica de esclavos y el colonialismo".

El martes, al inaugurar la cumbre, el rey Carlos III, en su calidad de jefe de la Commonwealth, expresó su "horror" ante la esclavitud, a la que calificó de "injusticia monstruosa".

Sin embargo, Carlos III también consideró que la Marina Real británica desempeñó un papel "importante" en el fin de la trata transatlántica de esclavos, al interceptar los barcos negreros.

Aunque la esclavitud fue abolida en 1833 por el Parlamento británico en la mayor parte del Imperio, el comercio y el transporte de esclavos ya habían sido prohibidos en 1807.

El rey concluye este miércoles una gira de nueve días por el Caribe y Guyana.