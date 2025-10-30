Grecia anuncia un plan de 2.900 millones de dólares para enfrentar la escasez de agua

Además de los efectos del cambio climático, muchos expertos señalaron el malgasto frecuente de agua, sobre todo en el riego de cultivos.

Frente a la escasez de agua que amenaza a Atenas y muchas islas, Grecia se preparar para "el peor de los escenarios posibles", advirtió este jueves el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, al presentar un plan de lucha de 2.900 millones de dólares.

Las condiciones climáticas y la sequía se agravaron especialmente en la capital griega y en su región, Ática, donde viven 4,4 millones de personas; aunque la amenaza también planea sobre muchas de las turísticas islas y sobre la segunda ciudad del país, Tesalónica, en el norte.

"Tenemos que estar preparados para el peor de los escenarios posibles", declaró Kyriakos Mitsotakis.

Ante la disminución de las reservas hídricas en los últimos años, el ministro de Energía y Medio Ambiente, Stavros Papastavrou, presentó "un plan ambicioso de 2.500 millones de euros" (cerca de 2.900 millones de dólares) en diez años, destinado a garantizar el acceso al agua.

Entre las medidas, dio cuenta de una "obra emblemática" para reforzar los pantanos que alimentan la red de Atenas y también infraestructuras de desalinización para las islas.

La escasez de agua afecta especialmente a las islas turísticas, sobre todo las pertenecientes al archipiélago de las Cícladas, cuya población se multiplica en época estival, pese a que estén dotadas de unidades de desalinización y pozos.

"Los datos muestran que después de Chipre, nuestro país se verá confrontado al mayor estrés hídrico de Europa del Sur", advirtió Papastavrou, quien destacó que más de la mitad de la población griega podría verse afectada.

Desde 2022, las reservas de agua de Grecia se redujeron en cerca de 250 millones de metros cúbicos anuales, según él.

A esto se suma una bajada del 25% de las precipitaciones y un aumento del 15% anual de la evaporación, añadió.

Según el Observatorio Nacional de Atenas, de media, las temperaturas estivales en el país aumentaron 2,3 ºC entre 1960 y 2024.

Además de los efectos del cambio climático, muchos expertos señalaron el malgasto frecuente de agua, sobre todo en el riego de cultivos.

En las islas, también hay quien denuncia el uso excesivo de agua para las piscinas y para el riego de jardines, como denunció el alcalde de Sifnos, una popular isla de las Cícladas.