Groenlandia dice que 'no necesita' un buque hospital estadounidense

Copenhague, Dinamarca/Groenlandia "no necesita" apoyo sanitario porque la atención médica es gratuita y universal, afirmaron el domingo las autoridades danesas, después de que el presidente estadounidense anunciara el envío de un buque hospital al territorio autónomo.

"La población groenlandesa recibe la atención de salud que requiere. La recibe en Groenlandia y, si es necesario un tratamiento particular, lo recibe en Dinamarca. Por lo tanto, no es necesaria una iniciativa sanitaria especial en Groenlandia", afirmó a la televisión danesa DR el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen.

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de un buque hospital a Groenlandia y aseguró que el barco atenderá a numerosos enfermos en la isla ártica.

"Vamos a enviar un gran buque hospital a Groenlandia para cuidar a muchos que están enfermos y no están siendo atendidos allí", escribió en redes sociales. "¡Ya está en camino!", añadió.

Trump ha repetido en varias ocasiones que aspira a controlar Groenlandia, un territorio danés que considera estratégico para Estados Unidos.

Sin citar explícitamente la propuesta estadounidense, la jefa del Gobierno danés, Mette Frederiksen, se mostró "contenta de vivir en un país donde el acceso a la salud es libre e igual para todos, donde no son los seguros o la fortuna los que determinan si se recibe un tratamiento digno".

"Lo mismo ocurre en Groenlandia", escribió en Facebook.

Igual que Dinamarca, la isla ártica tiene acceso a atención médica gratuita y las autoridades locales administran su sistema de salud.

Groenlandia tiene un total de cinco hospitales regionales y el de Nuuk, la capital, recibe pacientes de todo el territorio.

El Gobierno de Groenlandia firmó a principios de febrero un acuerdo con Dinamarca para mejorar la atención de pacientes groenlandeses en hospitales daneses.