Un grupo de países acuerda prohibir el mercurio en rellenos dentales para 2034

Un grupo de países acordó el viernes eliminar gradualmente el uso del mercurio en las amalgamas dentales para 2034, durante una conferencia en Ginebra con el objetivo de reducir los daños causados por este metal tóxico.

La conferencia de las partes del Convenio de Minamata sobre el Mercurio (COP-6) anunció en su declaración final que se acordó "poner fin al uso de amalgamas dentales para 2034, lo que supone un hito histórico en la reducción de la contaminación por mercurio".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el mercurio como una de las diez sustancias químicas más preocupantes para la salud pública y lo califica de "tóxico para la salud humana".

Algunos países ya han prohibido su uso en amalgamas dentales, un material de relleno común utilizado para tratar las caries desde hace más de 175 años.

El Convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado internacional que busca proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos del mercurio y sus compuestos.

Adoptado en 2013, establece que los países firmantes adopten medidas para eliminar gradualmente el uso de amalgamas dentales con mercurio.

La sexta conferencia de las partes del tratado, celebrada esta semana en Ginebra, aprobó enmiendas que "establecen la eliminación mundial de las amalgamas dentales para 2034", según la declaración final.

"Este acuerdo, basado en datos científicos y limitado en el tiempo, supone un paso decisivo hacia la eliminación total del uso del mercurio en odontología y un futuro más seguro para todas las comunidades", indicó un comunicado.

El tratado ya estipulaba que los firmantes debían tomar medidas para eliminar gradualmente el uso de amalgamas dentales a base de mercurio.

Pero un grupo de países africanos quiso ir más allá, con una prohibición de su producción, importación y exportación a partir de 2030.