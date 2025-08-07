Guatemala extradita a EEUU a exalcalde acusado de narcotráfico

El exalcalde, conocido como "Alfa", fue entregado a una corte del distrito de Columbia.

Las autoridades guatemaltecas extraditaron a Estados Unidos a un exalcalde acusado de haber integrado una red de tráfico de cocaína, informaron este miércoles el Ministerio del Interior y la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala.

Entre 2022 y 2024, cuando era alcalde del municipio sureño de Santa Lucía Cotzumalguapa, Romeo Ramos fue "miembro clave" de una organización en Guatemala dedicada al transporte de cocaína hacia el mercado de Estados Unidos, según la misión diplomática.

Detenido en mayo, Ramos, de 57 años, fue extraditado el lunes "bajo estrictas medidas de seguridad" por delitos de narcotráfico, dijo este miércoles en X el ministro del Interior de Guatemala, Francisco Jiménez.

El exalcalde, conocido como "Alfa", fue entregado a una corte del distrito de Columbia, agregó la embajada estadounidense en un comunicado.

Informó que, en un caso, accedió a ayudar a disfrazar un envío de cocaína de Venezuela a Guatemala como una entrega de cemento.

Durante 2025, las fuerzas de seguridad guatemaltecas han detenido a 11 presuntos narcotraficantes reclamados en extradición por Estados Unidos, según la Policía.

Carteles internacionales, con apoyo de narcotraficantes locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que contribuye a la violencia criminal en la región.