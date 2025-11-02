Hallan seis presos muertos en cárcel de Ecuador escenario de masacres

En septiembre, 30 reclusos y un guardia fallecieron en enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico en cárceles.

Seis presos aparecieron muertos en la principal cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil (suroeste), que ha sido escenario de cruentas matanzas entre reclusos, informó el sábado la Policía. Las cárceles de Ecuador son escenario frecuente de brutales enfrentamientos entre presos de bandas rivales, en ocasiones con cuerpos desmembrados e incinerados. Desde 2021, los choques dejan más de 500 reos muertos.

La peor matanza se registró en la denominada Penitenciaría del Litoral, una de las cinco prisiones que conforman un gran complejo carcelario de Guayaquil. En septiembre de 2021 más de un centenar de presos murieron. "Seis personas han fallecido en los pabellones tres y diez" de la Penitenciaría del Litoral, indicó la Policía a través de un grupo de prensa por WhatsApp.

Sin ofrecer detalles, la institución agregó que "las unidades policiales se encuentran verificando más indicios". Medios locales señalaron que varios de los fallecidos no presentan signos de violencia.

En septiembre, 30 reclusos y un guardia fallecieron en enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico en cárceles de las localidades costeras de Machala (suroeste) y Esmeraldas (noroeste), mientras que el jefe de la mayor cárcel de máxima seguridad ecuatoriana ubicada en Guayaquil salió ileso de un ataque armado en la calle.

Las prisiones ecuatorianas están bajo control permanente de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró a su nación en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.