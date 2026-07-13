Hallan una tumba de 3,000 años en el sur de Egipto, cerca de Luxor

El equipo que llevó a cabo las excavaciones ha indicado que continuará con los trabajos de documentación y estudio para determinar quién era Paser y comprender mejor la época histórica y arqueológica

El Cairo, Egipto/Un grupo de arqueólogos halló una tumba de 3,000 años de antigüedad cerca de la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, según anunciaron las autoridades.

La tumba de un hombre llamado Paser fue descubierta por una expedición neerlandesa de la Universidad de Leiden en la necrópolis tebana de la región de Gourna, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Los especialistas estiman, por el estilo artístico de sus inscripciones, que la tumba data del periodo ramésida, que abarca las dinastías XIX y XX.

El hallazgo tiene características de las tumbas privadas tebanas del Imperio Nuevo (1570-1069 a. C.): un patio abierto que conduce a una capilla excavada en la roca en forma de T invertida, con cámaras funerarias esculpidas en el subsuelo.

Los arqueólogos han descubierto en el patio varios elementos arquitectónicos bien conservados, entre ellos un banco de ladrillos crudos y una escalera flanqueada por barandillas que conduce a la entrada.

El equipo que llevó a cabo las excavaciones ha indicado que continuará con los trabajos de documentación y estudio para determinar quién era Paser y comprender mejor la época histórica y arqueológica.

Este hallazgo en Luxor, donde se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, llega en un momento en el que Egipto busca promover nuevos descubrimientos para impulsar el turismo, una fuente fundamental de divisas.