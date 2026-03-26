Hielo marino del Ártico alcanza este invierno boreal su menor superficie registrada

El hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo jamás registrado, estadísticamente similar al récord del año pasado, informó el jueves un importante observatorio climático de Estados Unidos.

Este hielo se forma a partir del agua de mar que se congela durante el invierno. Luego se derrite parcialmente durante el verano.

Sin embargo, la cantidad que vuelve a formarse cada invierno boreal está disminuyendo, ya que el aumento de las temperaturas debido al cambio climático afecta de manera desproporcionada al Ártico.

El nivel máximo de hielo de este año se alcanzó el 15 de marzo, una semana antes que el año pasado.

La superficie de hielo se situó apenas por debajo del nivel del año pasado, con 14,29 millones de kilómetros cuadrados, lo que constituye una igualdad estadística con el mínimo histórico del año pasado de 14,31 millones de kilómetros cuadrados, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC, por sus siglas en inglés) ubicado en Boulder, Colorado.

Se trata de la menor superficie observada en los 48 años de monitoreo por satélite.