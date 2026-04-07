La hija de Fujimori, un comediante y un fan de Trump, presidenciables favoritos en Perú

Tres figuras de la derecha llegan como favoritos a las presidenciales del domingo en Perú.

La hija del expresidente Fujimori, un comediante de televisión y un empresario millonario admirador de Trump que se compara con un cerdito: tres figuras de la derecha llegan como favoritos a las presidenciales del domingo en Perú.

Keiko Fujimori lidera las últimas encuestas a una semana de una primera vuelta con un récord de 35 candidatos, que prevé un balotaje en junio entre ella y quien gane el pulso entre Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga.

Dinastía Fujimori

Keiko Fujimori, la otrora combativa fundadora del partido de derecha populista Fuerza Popular, muestra hoy un tono más moderado que en sus anteriores campañas.

Administradora formada en Estados Unidos, madre de dos hijas y divorciada, ha forjado por dos décadas una dinastía en nombre de su padre fallecido, el expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

"No tiene otra alternativa" que ganar en su cuarta postulación consecutiva desde 2011, dice a la AFP el politólogo Carlos Meléndez, quien investiga desde la academia al fujimorismo.

La candidata, de 50 años, se presenta como la opción segura para derrotar a las bandas de extorsionadores y sicarios al apelar al recuerdo de su padre, una figura que polariza al país.

Aunque condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción, Alberto Fujimori es considerado artífice de la derrota del maoísta Sendero Luminoso, la guerrilla más cruenta de las Américas y cuyos métodos fueron comparados con los Jemeres Rojos de Camboya.

"Nuestro país necesita orden. Y eso ya lo hemos logrado" en los años 1990, dijo Keiko Fujimori durante un reciente debate televisado.

Lidera con una preferencia de un 15% el último sondeo de Ipsos autorizado antes de la prohibición que rige durante la semana previa a la elección.

Promete "mano dura" contra el crimen y retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para implementar "jueces sin rostro" (encapuchados) que juzguen criminales.

El outsider

El comediante Carlos Álvarez, un conocido imitador de políticos que irrumpió en la campaña con el nuevo partido País para todos, es la gran novedad de los comicios.

Arrancó relegado en los sondeos, pero a una semana de la votación desplazó del segundo lugar a López Aliaga, a quien supera por escaso margen.

El humorista de 62 años empuña un discurso de derecha radical. Ofrece "mano de hierro" y "pena de muerte" contra los sicarios, a quienes quiere declarar "objetivo militar".

"Esos miserables no merecen vivir", dijo a la AFP.

"Álvarez es un outsider en toda su magnitud. Y aquellos que buscan alguien nuevo lo ven como alternativa, sobre todo porque se ha posicionado en la derecha del espectro político", comenta Meléndez.

Porky, católico y trumpista

Católico a ultranza y empresario millonario, Rafael López Aliaga, que adoptó el apodo "Porky" por su parecido con el cerdito de dibujos animados Porky Pig, postula por segunda vez. Ha sido uno de los animadores de la campaña al dar rostro a un nacionalismo cristiano que navega con guiños a Donald Trump.

Célibe a sus 65 años, este miembro del Opus Dei y líder de Renovación Popular fue alcalde de Lima entre 2023 y 2025.

Ingeniero de formación, hizo fortuna al frente de un grupo empresarial financiero, hotelero y ferroviario.

En una reciente entrevista se definió como un "gerente cristiano, que se dedica a la política por amor".

Para combatir la delincuencia, propone expulsar a los migrantes venezolanos irregulares "a su Venezuela querida" y firmar un tratado para que Estados Unidos capture criminales en Perú.

También promete cárceles en medio de la Amazonía y, como Fujimori, retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Al igual que Trump, es de la especie de políticos que uno no se los imagina moderándose", dice Meléndez.

La carta de la izquierda

No se descartan otros candidatos en un balotaje, pues en la última elección Pedro Castillo (2021-2022), que fue elegido, aparecía séptimo una semana antes de la primera vuelta.

Desde la izquierda asoma el psicólogo Roberto Sánchez, de 57 años, quien se presenta como el heredero político de Castillo, condenado a 11 años y medio de cárcel por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.

Congresista y exministro, su electorado más sólido está en las poblaciones pobres y rurales del sur andino, a las que les promete que indultará al exmandatario si llega al poder.

Ofrece impulsar una Asamblea Constituyente para reemplazar la constitución de 1993, promulgada por Alberto Fujimori y cuyo modelo económico liberal reprueba.