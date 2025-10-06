Huracán Priscilla se forma en aguas del Pacífico frente a México

México sufre todos los años el embate de ciclones, tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico.

El huracán Priscilla se formó este domingo en aguas del Pacífico frente a la costa occidental de México, donde se espera que avance sin tocar tierra, pero produciendo lluvias en diversos estados, reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

A las 21:00 (hora local), el ciclón se ubicaba 470 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, en el estado mexicano de Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 120 kms/hora, mientras se desplaza con dirección noroeste a 6 kms/hora. Se prevé que el centro del sistema, de categoría 1 de 5 en la escala Saffir-Simpson, se mueva mar adentro y en paralelo a la costa oeste de México durante los primeros días de la semana, según el pronóstico.

"Se espera un fortalecimiento adicional durante los próximos días, y se pronostica que Priscilla se convertirá en un huracán de categoría 2 más adelante esta semana", agregó el NHC en su reporte.

Las bandas externas de Priscilla producirán lluvias intensas en costas de los estados de Michoacán y Guerrero y algo más leves en los de Colima y Jalisco. Estas precipitaciones "traerán un riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas de terreno más elevado", añadió el centro meteorológico.

México sufre todos los años el embate de ciclones, tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico, normalmente entre mayo y noviembre.