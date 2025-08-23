Imputan a gerente de parque de diversiones en Francia por negar entrada a israelíes

El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau , calificó el viernes de “grave” el incidente.

Toulouse, Francia/El gerente de un parque de diversiones del sur de Francia que negó la entrada a un grupo de menores israelíes fue imputado este sábado, acusado de "discriminación por motivos de origen, etnia o nacionalidad", y quedó en libertad, informó la fiscalía.

El hecho ocurrió en un parque de atracciones ubicado en Porte-Puymorens, en los Pirineos, cerca de la frontera con España, donde el jueves se le negó el acceso a un grupo de 150 menores israelíes de entre 8 y 16 años, pese a que habían reservado sus entradas con antelación.

Esta “discriminación”, caracterizada por la “denegación de un bien o servicio en un lugar abierto al público o la prohibición de acceso”, implica una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 75.000 euros (87.900 dólares), indicó la fiscalía de Perpiñán en un comunicado.

El hombre de 52 años compareció ante un juez este sábado, tras haber permanecido en detención preventiva desde el jueves.

El procesado declaró que su negativa no se debió a consideraciones ideológicas, sino a supuestas cuestiones de “seguridad”. El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, calificó el viernes de “grave” el incidente.

“Espero que la justicia sea firme. Esto no se puede dejar pasar”, afirmó el ministro, quien advirtió sobre el aumento de los “actos antisemitas” en el país.