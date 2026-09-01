India sufre el agosto más caluroso desde que comenzaron los registros en 1901

Las precipitaciones del monzón en India estuvieron un 16% por debajo de lo normal en agosto, señaló el departamento meteorológico, lo que incrementó el calor, en parte debido a las condiciones de El Niño.

Nueva Delhi, India/India padeció su agosto más caluroso desde que comenzaron los registros en 1901, con una temperatura media nacional que alcanzó los 28,01 °C, según informó el Departamento Meteorológico este martes.

La temperatura media fue 0,67 °C superior al promedio a largo plazo para agosto, indicó esta agencia de gobierno al publicar los resultados al final del mes.

De este modo se batió el récord anterior para agosto, establecido en 2023, cuando la temperatura media fue de 28,0 °C, añadió.

Las precipitaciones del monzón en India estuvieron un 16% por debajo de lo normal en agosto, señaló el departamento meteorológico, lo que incrementó el calor, en parte debido a las condiciones de El Niño.

El Niño es un fenómeno climático natural que provoca cambios globales en los vientos, la presión atmosférica y los patrones de lluvia.

En India y el sudeste asiático, normalmente causa condiciones más secas. Los científicos temen que el fenómeno agrave el calor de un planeta que ya se está calentando por la quema de combustibles fósiles, al tiempo que intensifica los extremos meteorológicos.

India, el país más poblado del mundo, es particularmente vulnerable al calor extremo.

El cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de los episodios de calor extremo, con temperaturas que en los últimos años se han disparado hasta niveles peligrosos en algunas partes del país.