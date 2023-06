Investigan a jueza chilena que tomaba audiencias mientras viajaba por Italia

Chile/La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó abrir un sumario a la magistrada Graciel Muñoz Tapia, quien es jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, quien durante la pandemia, dirigió y resolvió audiencias desde el extranjero.

El problema reside en que el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales en Chile (COT) dictamina que, “los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios”.

Muñoz Tapia es la hija de Sergio Muñoz, ministro y expresidente de la Corte Suprema, se había acogido al régimen del teletrabajo desde el inicio de la pandemia por Covid-19, como casi todo trabajador que desempeñara actividades que se lo permitieran, hizo y aunque esto era permitido, resulta que la juez habría realizado más de un viaje a Europa entre 2021 y 2022, de acuerdo con el medio Biobío.

Los viajes eran específicamente a Italia, desde donde atendió y resolvió audiencias por videoconferencia, sin hacer uso de su periodo de vacaciones.

Según el mismo medio, el pasado 19 de junio, el Pleno inició una investigación administrativa para indagar las irregularidades en el actuar de la jueza Muñoz, para lo cual se creó una comisión, integrada por algunos ministros de la Corte Suprema, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el director de la Academia Judicial, y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Por su parte, la jueza Muñoz Tapia, respondió al medio La Tercera, “me he conectado por la aplicación Zoom, para realizar las audiencias, tanto desde Chile, como en algunos periodos desde el extranjero. Respecto a lo cual, hasta el día de hoy, no se me ha consultado por mis superiores desde dónde me encuentro trabajando, tampoco se me ha prohibido ni se ha dispuesto norma alguna en contrario”.

Según Biobío, las videoconferencias de la magistrada no advertían de ninguna manera que ella estuviera fuera de jurisdicción ni mucho menos que estuviera en el extranjero, incluso se afirma que uno de sus viajes duró más de siete meses.

Desde Italia, habría incluso dirigido una audiencia por medidas cautelares por el emblemático caso del profesor Roberto Campos Weiss, encarcelado por haber destruido un torniquete del Metro de Santiago en medio de las manifestaciones del estallido social.

Hasta el momento, no se ha aclarado si la jueza lo hizo con o sin autorización pues el mismo Código Orgánico de Tribunales considera una excepción para que las cortes de Apelaciones puedan “en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces de su territorio jurisdiccional para que residan en un lugar distinto al de asiento del tribunal”.

Con información de Infobae, La Tercera y Biobío.