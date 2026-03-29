Irán amenaza con atacar el portaviones USS Abraham Lincoln si se pone a distancia de tiro

Teherán, Irán/El jefe de la Marina del Ejército de Irán, Shahram Irani, afirmó el domingo que el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln será atacado si se pone a distancia de tiro.

"En cuanto el grupo aeronaval del USS Abraham Lincoln esté a tiro, vengaremos la sangre de los mártires del buque Dena lanzando diferentes tipos de misiles mar-mar", dijo en declaraciones recogidas por la televisión estatal, en referencia a la fragata iraní hundida por Estados Unidos el 4 de marzo.

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