Irán y Omán negocian la regulación del estrecho de Ormuz sin que se vislumbre su desbloqueo

Los dos países ribereños del paso marítimo buscan regular la circulación por sus aguas, que siguen en gran medida bloqueadas por la República Islámica y se han convertido en un punto caliente de este conflicto que se extiende por todo Medio Oriente.

Teherán, Irán/Omán e Irán están negociando un "corredor temporal" de navegación en el estrecho de Ormuz y su desminado, aunque Teherán advirtió este miércoles que ese paso estratégico para el petróleo mundial no reabrirá hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra.

Los dos países ribereños del paso marítimo buscan regular la circulación por sus aguas, que siguen en gran medida bloqueadas por la República Islámica y se han convertido en un punto caliente de este conflicto que se extiende por todo Medio Oriente.

Con la guerra al filo de cumplir seis meses, Washington intensificó esta semana su presión económica con una nueva ronda de sanciones "secundarias". No afectan directamente a Irán, pero sí a sus socios comerciales en sectores como el oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo.

En Mascate, los ministros de Exteriores de Irán y Omán hablaron el martes de un acuerdo marco que establece un "corredor temporal" en Ormuz y prevé una operación de remoción de minas, según un comunicado conjunto.

El canciller omaní, Badr al Busaidi, dijo en la red social X que espera "anunciar pronto" la nueva ruta, así como "las modalidades prácticas para restablecer una navegación segura".

Las negociaciones continuarán para establecer un corredor "permanente" y definir "la gestión futura del estrecho", así como un mecanismo para "proporcionar los servicios de navegación y seguridad necesarios", agrega el comunicado.

Su par iraní, Abás Araqchi, destacó el martes en la misma plataforma que durante las negociaciones con sus socios omaníes y pakistaníes "se hizo hincapié en las soluciones regionales".

"El marco propuesto para un nuevo corredor, el desminado conjunto y la futura gestión del estrecho de Ormuz son un ejemplo perfecto de ello", defendió.

Sin embargo, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Qaribabadi, advirtió a Washington este miércoles temprano en X: "Antes de cualquier acción destinada a reabrir el estrecho de Ormuz, Estados Unidos debe cumplir plenamente con todos los compromisos que ha violado".

"El estrecho de Ormuz solo se reabrirá a cambio del fin de la guerra en todos los frentes, del levantamiento del bloqueo y de una solución a la situación en Yemen", donde combaten sus aliados los rebeldes hutíes, sostuvo.

Agregó que la respuesta de Irán a las sanciones estadounidenses consistirá en "atacar sus intereses económicos".

Minas "retiradas", según Trump

En su red social Truth Social, Trump afirmó que, según la Marina, "todas las minas habían sido retiradas o destruidas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz". "Se le ha informado a Irán que cualquier buque o embarcación que coloque nuevas minas (sería) (...) destruido", agregó.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó el lunes la voluntad de Washington de "cortar todos los recursos económicos" de la república islámica.

En Irán, ya de por sí afectado por décadas de sanciones internacionales, numerosos automovilistas y motociclistas acudieron el martes a las gasolineras de Teherán.

A pesar de la información aún contradictoria, el precio del petróleo bajó en los mercados internacionales más de un 2% el miércoles en un repunte de optimismo, con el Brent del mar del Norte, la referencia mundial, por debajo de los 90 dólares.

Esta guerra se desató a fines de febrero con una salva de bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, que respondió atacando a países aliados de Washington en la región y bloqueando Ormuz.

Washington, a su vez, ha venido aplicando un bloqueo de los puertos iraníes. En el centro del conflicto, el estratégico estrecho, por el que antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, ha sido prácticamente paralizado por Teherán desde hace seis meses y el tráfico por esa vía es mínimo.

Esto ha provocado un alza vertiginosa de los precios del crudo y una mayor presión sobre Trump en Estados Unidos, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre.