Marco Rubio apelará a la alianza estratégica en Grecia para proteger valores de Occidente

Viaje relámpago a Grecia del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde pretende entablar nuevos lazos de seguridad y energía para Occidente.

Atenas, Grecia/El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, prosigue el miércoles en Grecia una gira europea relámpago, en la que pretende tratar con este aliado clave la seguridad regional y energética en un contexto de fuertes tensiones provocadas por las guerras en Irán y en Ucrania.

Llegado a Atenas procedente de Islandia, Rubio debe reunirse con los dirigentes griegos, entre ellos su homólogo Giorgos Gerapetritis, así como con el primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, en el marco de un "diálogo estratégico" entre los dos países miembros de la OTAN.

Las guerras en Irán y en Ucrania han puesto de relieve la fragilidad de las rutas de suministro energético y Grecia intenta posicionarse como un centro clave en el sureste de Europa, en particular para el transporte de gas natural.

Pero el momento culminante de su visita a Grecia será un discurso que pronunciará el miércoles por la noche en el sitio antiguo de la Pnyx, colina que se alza frente a la Acrópolis y cuna de la democracia occidental, según indicó su entorno.

El presidente demócrata Barack Obama pronunció un discurso histórico en 2016 en la Acrópolis sobre la defensa de la democracia.

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