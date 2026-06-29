Israel dice que destruyó un túnel de Hezbolá en el sur de Líbano

La operación se realizó dos días después de que Israel y Líbano firmaran en Washington un acuerdo marco, con la mediación de Estados Unidos, para abrir camino a la paz entre los dos vecinos, oficialmente en guerra desde hace décadas.

Israel/El ejército israelí destruyó un extenso túnel construido por Hezbolá en el sur de Líbano, aseguraron el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz el domingo.

"El túnel, que se extendía más de 200 metros y alcanzaba una profundidad de más de 25 metros, contenía cientos de armas así como varios pozos de lanzamiento destinados a atacar al Estado de Israel y a sus civiles", dijeron en un comunicado conjunto.

Agregaron que informaron a Estados Unidos y al representante de Washington en Líbano antes de la "destrucción de la infraestructura".

La operación se realizó dos días después de que Israel y Líbano firmaran en Washington un acuerdo marco, con la mediación de Estados Unidos, para abrir camino a la paz entre los dos vecinos, oficialmente en guerra desde hace décadas.

El acuerdo condiciona la retirada de Israel de las tierras libanesas ocupadas a que Beirut desarme a Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

Un periodista de la AFP en la ciudad costera de Tiro, a unos 10 kilómetros del lugar de la detonación del túnel cerca de la localidad de Majdal Zoun, vio humo elevarse a la distancia.