Izquierdista favorita en elección chilena promete ‘pragmatismo’ con Trump

La candidata de izquierda Jeannette Jara, favorita para la elección presidencial chilena de este domingo, prometió que sostendrá una relación basada en el "pragmatismo y el respeto mutuo" con el gobierno de Donald Trump, más allá de las diferencias ideológicas.

En una entrevista por escrito con la AFP, la militante comunista y representante de la coalición de centro-izquierda sostuvo "que más allá de los discursos o de las posturas personales, las relaciones entre ambos países deben sostenerse en el pragmatismo y en el respeto mutuo".

Jara, de 51 años, lidera los sondeos con una ligera ventaja frente al ultraderechista José Antonio Kast, quien se perfila como un aliado de Trump.

Ambos pasarían a una segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre.

La aspirante izquierdista enfatizó en que puede "pensar muy distinto al presidente Trump", pero que sabe "que lo eligió el pueblo estadounidense", y que respeta "esa decisión".

Jara prometió igualmente que si es electa, Chile tendrá "relaciones diplomáticas estables con todos los países" y que dialogará "cuando haya que dialogar" y defenderá "los intereses de nuestro país cuando sea necesario".