Jared Isaacman, cercano a Musk, confirmado como director de la NASA

El Senado estadounidense confirmó el miércoles el nombramiento de Jared Isaacman, multimillonario cercano a Elon Musk, como director de la NASA.

Isaacman, empresario de 42 años que hizo fortuna en el sector de los pagos en línea, se pondrá al frente de la agencia espacial estadounidense en un momento de fuertes recortes y con presiones del presidente Donald Trump para volver a pisar suelo lunar antes de que llegue China y de enviar una misión tripulada por primera vez a Marte.

El nuevo director de la NASA se comprometió a principios de diciembre a ganar a China en esta nueva carrera espacial.

"Estados Unidos volverá a la Luna antes que nuestro gran rival y estableceremos allí una presencia duradera", prometió ante una comisión de representantes del Congreso.

Esta promesa va en contra de las cada vez más voces en Estados Unidos que advierten de la posibilidad que Pekín llegue primero debido a los múltiples retrasos del programa lunar Artemis de la NASA.