Jefa de gabinete del secretario general de la OEA deja su cargo en medio de acusaciones de corrupción

La OEA, con sede en Washington, debe la mayor parte de su financiacimiento a los aportes de Estados Unidos, que ha exigido cambios internos.

La jefa de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejó el cargo en medio de acusaciones de presunta corrupción en su país, informaron fuentes del organismo a la AFP este martes.

La surinamesa Xaviera Jessurun salió de la OEA previo a la asamblea general de la organización que se realizará en Panamá del 22 al 24 de junio.

Washington ejerce una fuerte presión diplomática y financiera sobre el organismo.

De acuerdo al portal de información Infobae, la visa diplomática de Jessurun fue revocada, lo que la obligaría a dejar Estados Unidos inmediatamente.

"Debido a consideraciones de privacidad (...) según la legislación de Estados Unidos, no hablamos sobre los detalles de casos individuales" explicó un funcionario del Departamento de Estado a la AFP a través de un correo electrónico, bajo condición de anonimato.

Jessurun estaría presuntamente involucrada en un caso de corrupción que se remonta a 2022, y que afectó a la Compañía de Aviación Surinamesa (SLM), de acuerdo a reportes de prensa en ese país.

La ahora exfuncionaria formó parte del equipo directivo de SLM hasta la dimisión del entonces director gerente de la compañía, Paul de Haan, según informó en su momento la presidencia surinamesa.

El secretario general de la OEA, el excanciller surinamés Albert Ramdin, nombró a Jessurun como jefa de su gabinete en 2025.

En diciembre de ese año, Jessurun y Paul de Haan prestaron declaración ante un juez por cargos de corrupción, fraude y blanqueo de capitales, según la Fiscalía surinamesa.

A pesar de esta situación, Jessurun mantuvo su cargo de máxima confianza en el equipo de Ramdin hasta su salida.

La OEA, con sede en Washington, debe la mayor parte de su financiacimiento a los aportes de Estados Unidos, que ha exigido cambios internos.

En una entrevista con la AFP en abril, Ramdin expresó su confianza en el diálogo con el gobierno Trump.

"He mantenido conversaciones con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, con el Congreso. En todos esos lugares nos hemos topado con escepticismo. Pero les he dicho: dennos una oportunidad", señaló