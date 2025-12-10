El joropo de Venezuela, mezcla de baile y música, es Patrimonio Cultural de la Humanidad

El joropo de Venezuela, un género musical y baile tradicional típico del país, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras la declaración de la Unesco este martes.

De influencias indígenas, africanas y europeas, este estilo musical se originó en los Llanos venezolanos y colombianos que comparten frontera.

El joropo venezolano combina instrumentos como arpa, cuatro, maracas, bandola y violín, mientras los bailarines golpean constantemente el suelo con los pies al ritmo de la música. Las mujeres suelen usar faldas largas y floreadas, y los hombres visten de blanco con su característico sombrero de ala ancha.

El presidente Nicolás Maduro transmitió su "inmensa alegría" por lo que consideró un "un gran logro de identidad nacional".

"Jamás bailaremos al ritmo de un extranjero, sino al ritmo del joropo", dijo, contactado por la televisión estatal.

"Esto sí es un verdadero reconocimiento" a Venezuela, destacó Maduro, sin aludir directamente al Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado, que se entregará el miércoles 10 en Oslo.

El reconocimiento al joropo venezolano por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París, llega en medio de una crisis entre Caracas y Washington.

La presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe desde agosto, así como la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales tras una alerta de seguridad en el espacio aéreo de Venezuela, ha despertado temores de un conflicto armado.

"Merecemos esta alegría dentro de esta locura que vivimos y luego de la tristeza por no poder ir al Mundial de Fútbol", dijo César Marcano en el oeste de Caracas.

"Me alegra que se reconozca nuestra cultura y espero que los venezolanos le den la importancia que se merece. El joropo es parte de nuestro ADN", agregó este electricista.

Los músicos esperan que esta distinción dé protagonismo a los ritmos tradicionales.

"El folklore es la expresión más pura de un pueblo. El joropo necesita de este impulso para acercarse a las nuevas generaciones y mantenerse vivo", afirmó la cantante Annaé Torrealba, hija de uno de los más importantes compositores de la música llanera Juan Vicente Torrealba.

La música folclórica se escucha más en las zonas rurales de Venezuela y menos en la capital, donde las emisoras de radio suelen solo transmitirla en la madrugada, por lo que sus autores piden ampliar su divulgación.

"Hay diversos grupos y creadores de música venezolana no tan conocidos como los de géneros comerciales y tropicales, pero hay muchos jóvenes a los que les gusta el joropo, por lo que hace falta más apoyo y más espacios o tarimas para llegar al público en vivo", remarcó Torrealba.

Venezuela declaró el joropo Patrimonio Cultural de la Nación en 2014.