Juez declara juicio nulo en caso de infanticidio en EEUU pero suspende ejecución del fallo

El jurado se encuentra estancado en una votación de 11 a 1, y la mayoría aparentemente se inclina por declarar a Clancy no culpable por razones de salud mental.

Plymouth, Estados Unidos/Un juez declaró nulo el viernes el juicio en el mediático caso de una mujer estadounidense que mató a sus tres hijos, pero dejó su decisión en suspenso para permitir que la medida sea apelada.

El juez William Sullivan dijo que congelaba su fallo de juicio nulo en el proceso contra Lindsay Clancy durante una hora para permitir que sea presentado un recurso ante un tribunal superior.

El jurado se encuentra estancado en una votación de 11 a 1, y la mayoría aparentemente se inclina por declarar a Clancy no culpable por razones de salud mental.