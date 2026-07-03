Líder opositora exiliada Machado dice que su regreso estabilizaría a Venezuela tras sismos

Estados Unidos consideró recientemente que no es momento de plantear temas políticos "sensibles", como la vuelta de Machado, en medio de la crisis desatada tras los sismos.

La líder opositora exiliada María Corina Machado sostuvo este viernes que su regreso a Venezuela sería un factor estabilizador tras los terremotos del 24 de junio, y aseveró que el país se encuentra ante un "Estado fallido".

Machado salió clandestina en diciembre y el lunes acusó al gobierno de Delcy Rodríguez de haber cerrado el espacio aéreo para impedirle volver.

"Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita", declaró este viernes en una conferencia por Zoom a corresponsales extranjeros.

"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños", protestó.

Los dos terremotos de Venezuela han causado más de 2.500 muertos y 12.400 heridos, especialmente en el estado La Guaira y en Caracas. Casi 200 edificios colapsaron totalmente, según cifras oficiales.

Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina de Venezuela bajo presión de Estados Unidos, que capturó al mandatario Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero en Caracas.

"Yo estoy profundamente agradecida al gobierno de los Estados Unidos por lo que hizo a favor del inicio de una transición en Venezuela y por lo que está pasando hoy en términos del apoyo humanitario", declaró la también premio nobel de la paz.

"Estoy absolutamente convencida de que para facilitar el avance de un proceso de transición, mi presencia (en Venezuela) contribuye", insistió Machado.

Estados Unidos consideró recientemente que no es momento de plantear temas políticos "sensibles", como la vuelta de Machado, en medio de la crisis desatada tras los sismos.

"Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia", declaró a la AFP el miércoles un portavoz del Departamento de Estado.