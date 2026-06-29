Lluvias e inundaciones dejan al menos tres muertos en Ghana

El área metropolitana de Accra, que cuenta con más de cinco millones de habitantes, se ve afectada con regularidad por inundaciones.

Lluvias torrenciales inundaron este lunes Accra, la capital de Ghana, donde causaron al menos tres muertos y los equipos de rescate tuvieron que desplazarse en barco por algunas zonas.

Las inundaciones son habituales durante la temporada de lluvias, pero muchos atribuyen su agravamiento en Accra al rápido crecimiento urbano y a la falta de infraestructuras de drenaje.

Cayeron unos 140 milímetros de lluvia sobre la ciudad en un solo día, "la cifra más alta registrada en varios años" y casi el triple del máximo del año pasado, dijo el presidente del país, John Mahama.

"Ese aspecto del problema está fuera de nuestro control porque está impulsado por las cambiantes condiciones climáticas", escribió en X. Pero también advirtió sobre "el problema del comportamiento humano".

En el barrio de Tse Addo, en el este, equipos de rescate y voluntarios utilizaron embarcaciones para evacuar a 15 niños y un bebé, según los responsables locales.

Las lluvias, que comenzaron en la capital hacia las 03H00, anegaron rápidamente la zona.

Las autoridades indicaron que el cuerpo de un hombre de unos sesenta años fue hallado en el barrio de Alajo, donde las aguas también dañaron vehículos y viviendas.

Periodistas del barrio informaron de la muerte de otras dos personas, electrocutadas tras entrar en contacto con cables durante la crecida.

El Ministerio del Interior ghanés hizo un llamado a los habitantes para que evitaran los desplazamientos no esenciales, mientras que la policía, el ejército y los servicios de rescate fueron desplegados en el marco de las operaciones de auxilio.

"He secado mi cuarto más de ocho veces", declaró a la AFP Patience Naa Adjeley Adjei, una profesora de Accra. "Ni siquiera puedo salir, mi cuarto está inundado y afuera también".

El área metropolitana de Accra, que cuenta con más de cinco millones de habitantes, se ve afectada con regularidad por inundaciones.