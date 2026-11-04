Londres llama a 'unir' esfuerzos en torno al costo de vida tras elecciones en EEUU

Los demócratas encabezaron un tsunami político el martes en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso.

Londres, Reino Unido/El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo el miércoles que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, es una oportunidad para que el mundo se "una" en torno a la resolución de los problemas del costo de vida.

"El presidente Trump ha aceptado los resultados, y creo que el mundo tiene ahora la oportunidad de unirse en torno al tema que nos está afectando a todos, que es el costo de la vida", dijo Burnham a los periodistas.

Burnham añadió que no va a ser posible reducir los precios hasta que la guerra de Estados Unidos en Irán "se resuelva".

Los demócratas encabezaron un tsunami político el martes en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, en un humillante revés para Donald Trump que refleja una profunda insatisfacción con el costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán, que disparó los precios del combustible.

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