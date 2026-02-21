Lula y Modi acuerdan reforzar cooperación sobre minerales críticos y tierras raras

El gigante sudamericano posee las segundas reservas mundiales de esos materiales, necesarios para la fabricación de productos tan diversos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.

Nueva Delhi, India/India y Brasil firmaron este sábado en Nueva Delhi un acuerdo "pionero" sobre minerales críticos y tierras raras, tras un encuentro entre sus líderes, Narendra Modi y Luiz Inácio Lula da Silva.

El gigante sudamericano posee las segundas reservas mundiales de esos materiales, necesarios para la fabricación de productos tan diversos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.

India, que busca reducir su dependencia de China, que es el principal exportador y domina la cadena de suministro en muchos de esos minerales, ha estado ampliando la producción y el reciclaje nacionales, al tiempo que busca nuevos proveedores.

El acuerdo es "un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes", destacó Modi.

"Ampliar las inversiones y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos está en el núcleo del acuerdo pionero que hemos firmado hoy", abundó Lula sobre este acuerdo, del que no se divulgaron detalles por el momento.

Junto a este se firmaron otros nueve acuerdos y memorandos, relativos entre otros a cooperación digital y acceso equitativo a medicamentos.

"Brasil es el mayor socio comercial de India en América Latina, y estamos comprometidos en llevar nuestro comercio bilateral por encima de 20.000 millones de dólares en los cinco próximos años", dijo Modi. "Nuestro comercio no son números, es un símbolo de nuestra confianza mutua", enfatizó.

Lula llegó a India el miércoles al frente de una delegación de más de una docena de ministros y numerosos empresarios, para asistir a una cumbre mundial sobre inteligencia artificial.

El mandatario brasileño elogió la cooperación con el país asiático, el más poblado del mundo, en un "escenario global turbulento".

Y en una alusión a la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump que afecta a India como a Brasil -habló de "unilateralismo comercial"-, defendió que "es más que normal que el Mercosur e India trabajen para ampliar de forma significativa el acuerdo de comercio preferencial que ya existe entre nosotros".

Alianzas para "moldear las nuevas reglas" comerciales

India es el décimo mercado más grande para las exportaciones brasileñas, y los intercambios bilaterales entre India y Brasil superaron los 15.000 millones de dólares en 2025.

Dado que China prácticamente tiene el monopolio de la producción de tierras raras, algunos países están buscando fuentes alternativas.

Rishabh Jain, experto en el gabinete Council on Energy, Environment and Water (CEE), radicado en Nueva Delhi, destacó que la cooperación entre India y Brasil en el ámbito de los minerales críticos sigue a otros acuerdos alcanzados con Estados Unidos, Francia y la UE sobre las cadenas de suministro.

Si bien esos acuerdos han contribuido a mejorar el acceso a tecnologías punteras, la financiación y el tratamiento de la alta tecnología, "las alianzas con los países del Sur Global son esenciales para garantizar un acceso diversificado y concreto a los recursos y moldear las nuevas reglas del comercio mundial", dijo Jain a la AFP.

Fuerte demanda de mineral de hierro

Entre las principales exportaciones brasileñas a India figuran el azúcar, el petróleo, los aceites vegetales, el algodón y el mineral de hierro.

La demanda de ese metal ha aumentado por el rápido desarrollo de las infraestructuras y por el crecimiento industrial de India, que podría convertirse en la cuarta economía mundial.

Las empresas brasileñas también se están desarrollando en India. El grupo Adani y Embraer firmaron un acuerdo de fabricación de helicópteros en enero.

El jueves, Lula intervino en la cumbre sobre inteligencia artificial AI Impact en Nueva Delhi y reclamó que se establezca un programa de gobernanza mundial multilateral e inclusivo para la IA.

Después de India, el presidente brasileño viajará a Corea del Sur, donde se reunirá con el presidente Lee Jae-myung y participará en un foro de negocios Brasil-Corea del Sur.

El encuentro entre Lula y Modi, dos líderes del llamado Sur Global, tuvo lugar al día siguiente del varapalo que se llevó Trump cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.

El republicano respondió cargando contra los jueces y firmando horas después una orden en que establece un nuevo arancel general del 10%.

Todo ello en una semana de indicadores económicos no muy halagüeños para la mayor economía del planeta, que creció menos de lo esperado en el último trimestre de 2025 (un 1,4% interanual, en vez del 2,5% vaticinado por los analistas) y que el año pasado sumó un déficit de bienes récord de 1,24 billones de dólares.