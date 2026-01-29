Lula se someterá a cirugía por catarata en un ojo el viernes

El gobierno no indicó si el presidente deberá apartarse de sus funciones tras el procedimiento.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será operado el viernes por una catarata en su ojo izquierdo, informó su gobierno este jueves.

El mandatario, de 80 años, fue sometido a "exámenes preoperatorios" en la mañana y la cirugía tendrá lugar el viernes, informó la presidencia brasileña en un comunicado.

Venía de participar el miércoles en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá, bautizado como el Davos latinoamericano.

Este jueves, Lula "sigue su rutina de trabajo" en una de sus residencias oficiales en Brasilia, detalla el comunicado.

Lula tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington en marzo.

El mandatario izquierdista, que pretende disputar la reelección en octubre, fue operado en 2024 por una hemorragia intracraneal derivada de un accidente doméstico.