Macron se convierte en el primer dirigente occidental en visitar Siria tras caída de Al Asad

El último presidente francés en visitar el país fue Nicolas Sarkozy en 2009, antes de que Al Asad reprimiera brutalmente las protestas a favor de la democracia en 2011

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó este lunes a Damasco, una visita inédita de un jefe de Estado de una potencia occidental desde la caída de Bashar al Asad y la llegada al poder de una coalición de islamistas en 2024, informó un periodista de la AFP.

En la visita, que termina el martes, Macron abogará por "una Siria libre y pluralista que respete a cada uno de sus componentes" y que desempeñe un papel en la moderación de las tensiones en Oriente Medio, dijo a los periodistas la presidencia francesa.

El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asad al Shaibani, recibió a Macron a su llegada.

El presidente Ahmed al Sharaa busca reposicionar a Siria en la escena internacional, reactivar la economía y estabilizar el país después de más de una década de guerra civil.

La agencia estatal de noticias siria SANA describió este lunes la visita como "un paso fundamental en el proceso de restablecimiento de la presencia internacional de Siria".

El último presidente francés en visitar el país fue Nicolas Sarkozy en 2009, antes de que Al Asad reprimiera brutalmente las protestas a favor de la democracia en 2011, lo que derivó en una guerra civil que dejó más de medio millón de muertos y arrasó el país.

Durante la visita, Macron devolverá a las autoridades sirias los objetos arqueológicos que habían sido prestados a Francia antes de la guerra y que no habían sido devueltos debido al conflicto.