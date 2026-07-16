Macron promete 'tolerancia cero' contra pirómanos tras ola de incendios en Francia

Unas mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares mientras los incendios se propagaban en el bosque, a unos 60 kilómetros al sureste de París.

Noisy-sur-École, Francia/El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró este jueves que habrá "tolerancia cero" contra los pirómanos después de que Francia se viera afectada por incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas.

Decenas de personas han sido detenidas en todo el país por provocar incendios de manera intencional o accidental en el contexto de múltiples olas de calor intenso desde mayo que han agravado la sequía.

Unas 35,000 hectáreas se han visto afectadas por los incendios, más que durante toda la temporada de incendios de 2025, según las autoridades.

Francia "nunca se había enfrentado a tantos incendios en todo el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial", afirmó Macron durante una visita al histórico bosque de Fontainebleau, cerca de París, donde más de 2.000 hectáreas quedaron destruidas por el fuego desde el 5 de julio.

"Aquí, como en todas partes de Francia, habrá cero tolerancia" con los responsables de causar incendios, añadió Macron.

Unas mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares mientras los incendios se propagaban en el bosque, a unos 60 kilómetros al sureste de París.

Hasta el miércoles, seis personas habían sido detenidas en relación con los incendios, mientras los bomberos seguían trabajando para extinguir las llamas por completo.