Macron y sultán de Omán, a favor de ‘navegación libre, sin condiciones ni restricciones’ en Ormuz

Emmanuel Macron y Haitham ben Tariq acordaron colaborar con todas las partes implicadas para promover la libertad de navegación en el futuro.

El presidente de Francia y el sultán de Omán abogaron este lunes a favor de una "navegación libre, sin condiciones ni restricciones" en el estrecho de Ormuz, según una declaración conjunta publicada tras una reunión en París.

Emmanuel Macron y Haitham ben Tariq "acordaron colaborar con todas las partes implicadas para promover la libertad de navegación en el futuro y llevar a cabo operaciones conjuntas de desminado", señala la nota.

A pesar del acuerdo alcanzado el 17 de junio entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes, la cuestión del estrecho sigue siendo un importante punto de controversia.

Irán está barajando la posibilidad de imponer "tasas de paso" que no existían antes de la guerra, mientras que Estados Unidos, al igual que los europeos, se oponen a ello, alegando que se trata de una "vía navegable internacional".

La diplomacia iraní reaccionó al anuncio de posibles operaciones de desminado pidiendo a Francia "no complicar aún más" la situación en Ormuz.

"El desminado lo lleva a cabo Irán y ningún otro país", afirmó en X el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi. "La situación es delicada y compleja. Instamos a Francia a que no la complique aún más con sus provocaciones", añadió.

Este paso, de unos treinta kilómetros de ancho, entre Irán y Omán, es de vital importancia estratégica. Antes de la guerra, transitaba por él el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.