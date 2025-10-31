Macron visitará Brasil y México la próxima semana

En la tarde del 6 de noviembre , Macron dejará Belém para viajar a México , donde permanecerá hasta el 7 de noviembre en su primera visita oficial al país tras la asunción de la presidenta Claudia Sheinbaum .

París, Francia/El presidente francés, Emmanuel Macron, realizará la próxima semana una gira por América Latina, en la que irá primero a Brasil en la previa de la COP30 y luego a México en visita oficial, informó el viernes el Palacio del Elíseo.

El mandatario tiene previsto visitar Brasil el 5 y 6 de noviembre para participar, entre otras cosas, en una reunión de jefes de Estado en la ciudad amazónica de Belém, donde se celebrará del 10 al 21 de noviembre la cumbre climática COP30 de la ONU.

Macron llegará el miércoles a Salvador de Bahía, en el noreste del país, para "confirmar la solidez de nuestra asociación con Brasil", pero también para "celebrar y trabajar con Brasilia en una relación transatlántica reinventada, que asocie a nuestros socios africanos", señaló la Presidencia francesa en un comunicado.

En este sentido, el dirigente francés visitará la galería del fotógrafo Pierre Verger, "figura emblemática del diálogo entre las culturas europeas y afroatlánticas".

También la exposición "Je suis un fleuve noir" ("Soy un río negro"), cuya comisaria —la franco-senegalesa Salima Tadiop— es residente de la Villa Fatoumbi, un programa de intercambio transatlántico que pone en contacto a artistas, instituciones, festivales y estructuras culturales de Francia, Brasil y África.

En la tarde del 6 de noviembre, Macron dejará Belém para viajar a México, donde permanecerá hasta el 7 de noviembre en su primera visita oficial al país tras la asunción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según el Palacio del Elíseo, este viaje tendrá como objetivo reforzar los lazos políticos y estratégicos entre Francia y México, entre los que destacó el respeto por el multilateralismo, los compromisos en la lucha contra el cambio climático, la solidaridad internacional y la diplomacia feminista.

No obstante, también busca profundizar los vínculos económicos.

Francia pretende, en particular, dinamizar su atractivo ante las grandes empresas mexicanas y promover proyectos e inversiones ante las grandes empresas francesas.