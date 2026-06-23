Marco Rubio llega al Golfo para tranquilizar a sus aliados golpeados por la guerra

Antes de la guerra, una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo atravesaba el estrecho sin ningún cargo.

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Abu Dabi el martes, primera escala de una gira por los estados del Golfo destinada a mostrar solidaridad a aliados clave muy afectados por la guerra en Medio Oriente .

La delicada misión tiene lugar después de que los países del Golfo pagaran un alto precio económico por la decisión de Estados Unidos e Israel de ir a la guerra contra Irán pese a su oposición, lo que llevó a Teherán a arremeter contra sus vecinos de la región.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán cortó la mayoría de las exportaciones de petróleo y gas de los Estados del Golfo, mientras que sus ataques con drones y misiles destrozaron su sensación de seguridad y socavaron particularmente el estatus de Catar y de los Emiratos Árabes Unidos como refugios estables y pacíficos para los negocios y el turismo.

Esta es la primera visita de un alto funcionario estadounidense a la región desde la firma, la semana pasada, de un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán destinado a poner fin a la guerra.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, asumió el liderazgo de esas negociaciones, que comenzaron el fin de semana en Suiza.

Rubio dijo en Abu Dabi que ningún país tenía permitido imponer peajes ni tasas en el estrecho de Ormuz.

"Es una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional. Esa es la legislación internacional vigente", afirmó a su llegada a los Emiratos Árabes Unidos.

"No creo que tengamos que convencer a nadie por aquí al respecto. Creo que todos los países de esta región estarían de acuerdo con nosotros", declaró.

Antes de la guerra, una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo atravesaba el estrecho sin ningún cargo.

Irán ahora presiona para cobrar algún tipo de tasa a los barcos que lo cruzan.

El Departamento de Estado estadounidense indicó que abordará el acuerdo con Irán, así como los esfuerzos para garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, así como la paz y la estabilidad en la región.

Su próxima escala será Kuwait el miércoles, seguida de Baréin el jueves, donde asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis miembros.

Steven Cook, del centro de estudios Council on Foreign Relations, con sede en Washington, dijo que las naciones árabes del Golfo temen que Irán salga reforzado de la guerra.