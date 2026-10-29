María Corina Machado agradece apoyo de Panamá y de Mulino: 'No descansaremos hasta que el último venezolano sea liberado'

La líder opositora destacó el resguardo de las actas en territorio panameño y enfatizó que el objetivo principal es lograr la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

Caracas, Venezuela/En su primera intervención pública tras su retorno a Venezuela, la líder opositora María Corina Machado centró gran parte de su discurso en agradecer el apoyo internacional recibido durante los meses de persecución y destacó de manera muy especial el rol del gobierno de Panamá.

Machado ofreció este jueves su primera rueda de prensa luego de su regreso a Venezuela el domingo, al cabo de 10 meses en el exilio.

"Quiero agradecer muy especialmente al pueblo de Panamá, al gobierno y al presidente José Raúl Mulino y a su familia, al canciller Javier Martínez Acha y a su extraordinario equipo en la cancillería, en los cuerpos de seguridad, en la Asamblea Legislativa de Panamá y en todas sus instituciones, que nos han recibido y que guardan y prescriben nuestras actas de la libertad que pronto traeremos a Venezuela", expresó la líder política.

Asimismo, Machado dedicó parte central de su mensaje a los sectores que resistieron dentro del país y a los detenidos por razones políticas: "A los presos políticos, a los perseguidos, a sus familiares y a los defensores de derechos humanos... No descansaremos hasta que el último venezolano, civil y militar, sea liberado".

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Agradecida con Trump

La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció el jueves al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por abrir la "compuerta a la libertad" de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro en enero.

"Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, porque gracias a su visión y a su coraje y a su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad", dijo Machado.

La dirigente afirmó además que ha "regresado a movilizar a la sociedad" de cara a unas nuevas elecciones presidenciales.

"Después de unas cuantas horas han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja clara la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027", agregó.

Poco antes, la presidenta interina Delcy Rodríguez había asegurado que Venezuela realizaría elecciones limpias, aunque sin indicar una fecha.

"Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró Rodríguez este jueves.

La oposición venezolana denunció como fraudulentas las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó como mandatario reelecto.

Con datos de AFP.