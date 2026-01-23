Más de 5.000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EEUU

Según la misma organización, al menos 26.852 personas fueron detenidas, cifra que supera el balance oficial de 3.117 muertos reportado por las autoridades iraníes.

Irán/Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que más de 5.000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, en su mayoría civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.

Oenegés que monitorean la represión indicaron que su labor se ha visto obstaculizada por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real podría ser mucho más elevado.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) confirmó 5.002 muertes, entre ellas 4.714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes, aunque aún investiga 9.787 posibles fallecimientos adicionales.

HRANA señaló que las autoridades iraníes “intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas”.

Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), afirmó haber documentado al menos 3.428 manifestantes muertos, y advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán y aseguró que 800 ejecuciones fueron suspendidas tras presiones de Washington, aunque el fiscal general de Irán calificó esa afirmación como “completamente falsa”.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades iraníes a poner fin a la “represión brutal”, incluidos juicios sumarios y penas desproporcionadas.