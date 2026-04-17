Los desplazados regresan a sus hogares devastados en Líbano tras anuncio de tregua

La población ha hecho caso omiso de las advertencias del ejército israelí, que pidió no regresar a la zona al sur del río Litani y mantiene la ocupación en la franja fronteriza.

Numerosos habitantes del sur de Líbano y de los suburbios de Beirut regresan este viernes a sus hogares, devastados por la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días.

La tregua anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que comenzó a la medianoche local en ambos países (21:00 GMT del jueves), era una de las condiciones de Irán para continuar las negociaciones con Estados Unidos con vistas a lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

El conflicto comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Líbano quedó involucrado cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo, un frente que ha dejado más de 2,200 muertos del lado libanés, según el Ministerio de Salud.

El viernes por la mañana, en la autopista del sur de Líbano, se formó una larga fila de autos con los techos cargados de colchones y muebles.

Se registró un atasco gigantesco en el puente de Qasmiyeh, que conecta la región de Tiro, en el sur, con el resto del país. El puente sufrió daños el jueves por ataques israelíes, pero el ejército lo reparó para permitir el tránsito.

“Por suerte, volvemos a casa y salimos victoriosos a pesar de los bombardeos”, afirmó Mohammad Abou Raya, de 35 años. “Aunque no recuperamos nuestras casas, lo importante es volver a nuestra tierra”, añadió este padre de tres hijos.

La población ha hecho caso omiso de las advertencias del ejército israelí, que pidió no regresar a la zona al sur del río Litani y mantiene la ocupación en la franja fronteriza.

Magnitud de los daños

En los suburbios del sur de Beirut, duramente bombardeados por Israel, los residentes regresan para evaluar la magnitud de los daños.

“Íbamos cada día a un lugar diferente porque no habíamos encontrado sitio en el centro de acogida”, relató Insaf Ezzeddine, quien volvió con su esposo e hija a su barrio.

“Nuestra casa ha sufrido graves daños por los bombardeos, pero, gracias a Dios, se ha producido el alto el fuego y espero que la guerra termine”, añadió la mujer de 42 años.

Hasta los últimos minutos antes de la tregua, Hezbolá reivindicó ataques contra el norte de Israel y posiciones del ejército israelí en territorio libanés.

Poco antes de la entrada en vigor del alto el fuego, ataques israelíes dejaron al menos 13 muertos en Tiro, según autoridades locales.

El ejército libanés ha denunciado “una serie de violaciones del acuerdo” y pidió a los desplazados que eviten regresar de inmediato al sur del país.

De acuerdo con la ONU, un millón de personas —una quinta parte de la población— ha sido desplazada por el conflicto.

Tras anunciar el alto el fuego, Donald Trump indicó que busca organizar una reunión en la Casa Blanca entre el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El líder israelí calificó la tregua como una oportunidad para una “paz histórica”, aunque reiteró que el desarme de Hezbolá es una condición previa.

Por su parte, el grupo libanés advirtió que sus “combatientes mantendrán el dedo en el gatillo” si Israel viola el acuerdo.

Conferencia sobre Ormuz

En paralelo, continúan los esfuerzos —bajo mediación de Pakistán— para organizar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, tras un primer encuentro en Islamabad que no logró un acuerdo.

Donald Trump aseguró el jueves que ambas naciones están “muy cerca” de alcanzar un entendimiento y afirmó que Teherán habría aceptado entregar su uranio enriquecido, una de las principales exigencias de Washington.

El gobierno iraní no ha confirmado esta información.

Por otro lado, Turquía organiza desde este viernes un foro diplomático en Antalya, con la participación de varios líderes internacionales, incluido el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Se prevé además una reunión entre cancilleres de Turquía, Egipto, Pakistán y Arabia Saudita para abordar los problemas regionales, especialmente la guerra.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se concentran ahora en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de hidrocarburos.

Irán mantiene cerrado el paso, mientras que Washington ha impuesto un bloqueo a buques con origen o destino en puertos iraníes.

Francia y Reino Unido lideran este viernes una conferencia en París, con una treintena de participantes, para garantizar la seguridad de la navegación en esta zona estratégica.