Estados Unidos afirma haber destruido una instalación iraní en el estrecho de Ormuz

El viernes, Teherán llevó a cabo un ataque "fallido" contra la base británica y estadounidense de Diego García, situada a 4.000 kilómetros de su territorio, según una fuente oficial británica.

El ejército estadounidense afirmó el sábado haber destruido un búnker iraní equipado de armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, cuando los iraníes celebraban el final del Ramadán sin la presencia de su líder supremo Mojtaba Jamenei.

Irán bloqueó el acceso al estrecho de Ormuz, una vía por la que solía pasar alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consume en todo el mundo, en respuesta a los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Los enfrentamientos han disparado los precios del petróleo hasta el punto de que el barril de crudo Brent del Mar del Norte subió más del 50% durante el último mes y se cotiza en torno a los 105 dólares.

El jefe del comando militar estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró el sábado que aviones de guerra han "destruido" una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles móviles y otros equipos.

"No solo sacamos la instalación, sino que también destruimos sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos", dijo Cooper.

Según él, esto mermó la capacidad de Irán "para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores".

Una veintena de países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, se han declarado "dispuestos a contribuir a los esfuerzos" necesarios para la reapertura del estrecho.

Cuarta semana

Cuando la guerra entra en su cuarta semana, la intensidad del conflicto no amaina. El sábado por la mañana, la organización iraní de energía atómica acusó a Estados Unidos e Israel de haber atacado la instalación nuclear subterránea de Natanz, en el centro del país.

La organización precisó que no tiene constancia de "fuga de materiales radiactivos" de este lugar, equipada con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el polémico programa nuclear iraní.

El ejército israelí respondió que "no está al tanto" del supuesto ataque. La televisión pública Kan atribuye su autoridad a Estados Unidos.

Por su parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llamó "a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear".

Rusia, aliado de Irán, lo calificó de ataques "irresponsables" que representan "riesgos reales de catástrofe a escala de todo Oriente Medio".

Las potencias occidentales sospechan que Irán intenta dotarse de la bomba atómica pese a sus continuos desmentidos. Y este es uno de los motivos alegados para los ataques lanzados el 28 de febrero.

"No nos detendremos"

Israel advirtió que la intensidad de los ataques "aumentará considerablemente" en los próximos días. "No nos detendremos hasta que se hayan alcanzado todos los objetivos de la guerra", dijo Israel Katz, ministro de Defensa israelí.

El viernes, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está "a punto de alcanzar" sus objetivos y prevé "reducir gradualmente" los "fuerzos militares" en el país pero descartó un alto el fuego.

Según algunos analistas, Irán aún tiene la capacidad de replicar. "Podrían continuar durante otras cuatro a seis semanas", predice Neil Quilliam, experto en geopolítica del centro Chatham House.

El viernes, Teherán llevó a cabo un ataque "fallido" contra la base británica y estadounidense de Diego García, situada a 4.000 kilómetros de su territorio, según una fuente oficial británica.

Los misiles de Irán tienen oficialmente un alcance limitado a 2.000 km.

Fin del ramadán sin Jamenei

Desde el comienzo de la guerra han muerto varias figuras del régimen iraní, incluido el líder supremo Alí Jamenei. Su hijo Mojtaba Jamenei lo ha reemplazado, pero no ha sido visto en público desde su nombramiento. No estuvo presente el sábado en la oración del Aíd al-Fitr, la fiesta de fin del Ramadán, en Teherán, tradicionalmente dirigida por el líder supremo de la república islámica.

Una multitud de creyentes se reúne desde el amanecer en la Gran Mezquita del Imán Jomeini. En otras ciudades se vivieron escenas similares.

La guerra se ha convertido en un conflicto regional al extenderse a las monarquías vecinas del Golfo, a las que Irán acusa de permitir que las fuerzas estadounidenses lleven a cabo ataques desde sus territorios.

El ejército iraní advirtió el sábado a Emiratos Árabes Unidos que responderá con "fuertes ataques" a cualquier ofensiva contra las islas del Golfo de Abu Musa y Tumb Mayor, controladas por Teherán pero cuya soberanía reclama Abu Dabi.

En Irak, los servicios de inteligencia anunciaron la muerte de un oficial en un ataque con dron y en la capital de Baréin se oyeron varias explosiones, según un periodista de la AFP.