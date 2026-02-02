La frontera con Egipto reabre a cuentagotas para los palestinos de Gaza

Egipto/El paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, cerrado desde 2024, se reabrió este lunes en ambas direcciones para los habitantes, quienes podrán cruzar la frontera bajo condiciones muy estrictas.

La ONU y las organizaciones humanitarias reclamaban la apertura de la frontera, pero por el momento permaneció cerrada a la entrada de ayuda internacional en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Un alto cargo israelí anunció el lunes por la mañana la apertura del paso fronterizo en ambas direcciones para los residentes, tras la llegada de la misión de vigilancia europea EUBAM Rafah.

Según un medio de comunicación egipcio, los primeros días solo podrán transitar 50 personas.

La televisión israelí Kan anunció por el contrario que unas 150 personas saldrán de Gaza el lunes, entre ellas 50 enfermos, y otras 50 llegarán a Egipto. La frontera se abrirá unas seis horas al día, añadió.

Una fuente en la frontera declaró a la AFP que solo unas decenas de personas llegaron del lado egipcio con la esperanza de poder cruzar.

Las autoridades israelíes, que controlan el puesto fronterizo del lado palestino, no mencionaron por el momento un posible aumento de la ayuda hacia Gaza, inmersa en una grave crisis humanitaria.

La ayuda internacional procedente de Egipto transita hasta ahora por el puesto fronterizo israelí de Kerem Shalom, a pocos kilómetros de Rafah.

“Salvavidas”

Los enfermos y heridos esperaban con impaciencia la reapertura del único paso entre Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel.

"Cuanto más espero, más empeora mi estado y temo que los médicos tengan que amputarme ambas piernas", contó Zakaria, un hombre de 39 años herido en 2024 en un bombardeo israelí.

"El cruce de Rafah es un salvavidas", opinó otro herido, Mohamed Nasir. "Necesito una operación seria que no está disponible en Gaza", explicó.

Asma Al Arqan, una estudiante palestina, señaló que la apertura de Rafah es sinónimo de un futuro mejor, ya que le permitiría continuar sus estudios en el extranjero.

La reapertura total de Rafah está prevista en el plan del presidente estadounidense Donald Trump para acabar con la guerra desatada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás en suelo israelí.

Ese ataque provocó la muerte de 1.221 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Desde entonces, al menos 71.795 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por la campaña militar israelí de represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cifra que la ONU considera fiable.

Alto el fuego débil

Israel y Hamás se acusan a diario de violar el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Al menos 32 personas murieron el sábado en ataques israelíes, informó la defensa civil de Gaza. El ejército israelí afirmó haber actuado tras la salida de militantes de un túnel en Rafah.

El portavoz del movimiento palestino en Gaza, Hazem Qasem, advirtió que "cualquier obstrucción o condición previa impuesta por Israel" constituiría "una violación de la tregua".

Las autoridades israelíes condicionaron los cruces a la obtención de una autorización de seguridad previa, en coordinación con Egipto y bajo la supervisión de la misión europea en Rafah.

Los palestinos que deseen regresar a Gaza podrán llevar una cantidad limitada de equipaje, sin objetos metálicos ni electrónicos, y con cantidades restringidas de medicamentos, según la embajada palestina en El Cairo.

El puesto fronterizo se encuentra en un sector aún ocupado por el ejército israelí, más allá de la línea amarilla que marca su retirada parcial de la Franja de Gaza según la primera fase del plan Trump.

Su reapertura también permitiría, en una fecha aún por definir, la entrada a Gaza de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargados de gestionar el territorio durante un período transitorio bajo la autoridad del Consejo de Paz, presidido por Donald Trump.