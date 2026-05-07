Irán estudia la última oferta de EEUU para poner fin a la guerra

El mandatario estadounidense reiteró sus amenazas de reanudar los bombardeos contra Irán si el gobierno iraní rechaza las condiciones planteadas por Washington.

Irán analiza este jueves la más reciente propuesta presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz, considerado clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

En Asia, los mercados bursátiles reaccionaron al alza luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara nuevamente que un acuerdo podría estar cerca. Teherán respondió que evalúa la propuesta y que comunicará su posición a Pakistán, país que actúa como mediador.

Un eventual acuerdo para extender el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, vigente desde el pasado 8 de abril, también podría aliviar las tensiones en Líbano, donde la frágil tregua con Israel permanece bajo presión tras un nuevo ataque en el sur de Beirut que dejó muerto a un comandante de Hezbolá.

La guerra se desencadenó tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, seguidos de represalias de Teherán en distintos puntos de la región y del bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas licuado consumidos en el mundo.

Trump anunció el lunes una operación naval destinada a escoltar buques comerciales atrapados por el bloqueo iraní y forzar la reapertura del paso marítimo, aunque suspendió la iniciativa pocas horas después al alegar avances en las negociaciones con Teherán.

“Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo”, declaró Trump el miércoles.

El mandatario estadounidense también reiteró sus amenazas de reanudar los bombardeos contra Irán si el gobierno iraní rechaza las condiciones planteadas por Washington.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, confirmó que la propuesta estadounidense “está en estudio” y que Teherán transmitirá “sus puntos de vista” a Pakistán.

En Teherán, algunos ciudadanos reaccionan con escepticismo ante la posibilidad de un acuerdo con el actual régimen.

“¿Hemos pasado por tantas penalidades y sufrimientos, y sin logros para el pueblo?”, cuestionó Azadeh, una traductora de 43 años entrevistada por AFP desde París. “Sinceramente, solo espero que acaben con este régimen”.

Irán vivió a inicios de año manifestaciones masivas contra el régimen islámico, cuya represión dejó miles de muertos, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

Cambio de rumbo

Según la cadena estadounidense NBC News, el cambio de postura de Trump se produjo luego de que Arabia Saudita —cuyo príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, habría conversado directamente con el mandatario estadounidense— se negara a permitir el uso de su espacio aéreo y de sus bases militares para la operación destinada a reabrir Ormuz.

Por otro lado, el portal Axios, citando a dos funcionarios, asegura que Washington y Teherán están cerca de concretar un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Ante las expectativas de un posible acuerdo, los precios del petróleo volvieron a caer este jueves y se situaron por debajo de los 100 dólares por barril. Aunque siguen lejos de los 70 dólares previos al conflicto, también están por debajo de los máximos de 126 dólares alcanzados durante las semanas más intensas de la crisis.

Los mercados mantienen especial atención sobre el estrecho de Ormuz. El lunes, el buque surcoreano HMM Namu sufrió una inclinación mientras intentaba atravesar la zona pese al bloqueo impuesto por Irán.

Trump aseguró que Irán había “disparado” contra el barco, acusación que fue rechazada por la embajada iraní en Seúl.

Tensión en Líbano

En Líbano, otro de los principales focos del conflicto, Israel bombardeó el miércoles los suburbios del sur de Beirut, en el primer ataque de este tipo en casi un mes.

Según una fuente cercana a Hezbolá citada por AFP, el ataque mató a un alto comandante de Radwan, la fuerza de élite del grupo respaldado por Irán.

Además, otras personas murieron en bombardeos ejecutados en el sur y el este del país, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad libanés.

El ejército israelí informó que cuatro de sus soldados resultaron heridos el miércoles —uno de ellos de gravedad— tras el impacto de un “dron explosivo” en el sur del Líbano.