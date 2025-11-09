Israel confirma que los restos entregados son de soldado muerto en Gaza en 2014

Se trata del 24º cuerpo de un rehén entregado por Hamás de los 28 que se comprometió a devolver en el marco del acuerdo de alto al fuego en Gaza.

Israel/Los restos que el movimiento islamista palestino Hamás entregó el domingo a Israel son los de Hadar Goldin, un soldado que murió en 2014 en la Franja de Gaza, anunció la oficina del primer ministro israelí en un comunicado.

El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al Shin Bet, el servicio de seguridad interior, antes de ser trasladado a Israel.

"Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido que fue transferido al personal de las FDI y del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza", dijo la oficina del primer ministro.

Poco después, informó que el Instituto Nacional de Medicina Forense había finalizado el proceso de identificación.

"Los representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel informaron a la familia del soldado secuestrado y caído en combate, el teniente Hadar Goldin, que su familiar fue repatriado a Israel y que se confirmó su identificación", detalló el comunicado.

El brazo armado de Hamás había anunciado el domingo en la mañana que entregaría el cuerpo del oficial israelí.

"Las Brigadas Ezedin al Qasam entregarán el cuerpo del oficial Hadar Goldin, que fue encontrado ayer en un túnel de la ciudad de Rafah", escribió el grupo armado en un comunicado publicado en Telegram.

El militar murió el 1 de agosto de 2014 durante una misión de reconocimiento con su unidad en un túnel cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, durante una guerra anterior en el territorio palestino.