Israel continúa ataques en Líbano pese a tregua con Irán

El movimiento proiraní Hezbolá no ha reivindicado ataques contra Israel desde la madrugada del miércoles, coincidiendo con el anuncio de la tregua.

El ejército de Israel lanzó nuevos ataques en el sur de Líbano este miércoles y renovó sus órdenes de evacuación, al asegurar que este frente no está incluido en la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán.

Aunque Israel expresó su respaldo al alto el fuego entre Washington y Teherán, dejó claro que el acuerdo “no incluye a Líbano”, donde mantiene operaciones militares activas.

El movimiento proiraní Hezbolá no ha reivindicado ataques contra Israel desde la madrugada del miércoles, coincidiendo con el anuncio de la tregua.

Según la Agencia Nacional de Información libanesa, varios bombardeos impactaron localidades del sur, incluido un edificio en la región de Tiro, poco después de una nueva orden de evacuación del ejército israelí.

El portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, pidió a los residentes de una amplia zona —entre la frontera y el río Zahrani— abandonar sus hogares y advirtió que “la batalla continúa”. Actualmente, fuerzas israelíes ocupan parte del sur libanés.

Por su parte, el ejército de Líbano instó a los desplazados a no regresar aún por razones de seguridad, aunque algunos civiles han comenzado a volver a zonas evacuadas.

Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes han dejado más de 1.500 muertos y más de un millón de desplazados, principalmente en el sur y en la periferia de Beirut, bastión de Hezbolá.

“Irán no nos va a dejar tirados”, dijo Ali Youssef, un desplazado que espera instrucciones antes de regresar a su hogar. Hezbolá también pidió a la población aguardar un alto el fuego “oficial y definitivo”.

Presión internacional para incluir a Líbano en la tregua

El presidente libanés, Joseph Aoun, celebró la tregua entre Irán y Estados Unidos y afirmó que su país trabaja para ser incluido en la “paz regional”.

Sin embargo, una fuente oficial indicó que Líbano no fue informado de su inclusión en el acuerdo.

Desde Europa, aumentan las presiones diplomáticas. El canciller español, José Manuel Albares, calificó de “inaceptable” que continúen las operaciones militares en territorio libanés.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó el alto el fuego, aunque criticó a quienes “incendian el mundo” antes de promover treguas.

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, insistió en que el cese de hostilidades debe “incluir plenamente a Líbano” durante todo su período.