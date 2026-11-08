Israel expulsa a 14 activistas extranjeros detenidos en Cisjordania

Los activistas fueron detenidos el viernes en el distrito de Ramala, mientras acompañaban a agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas, tras un altercado con colonos israelíes, según Human Rights Defenders Fund (HRDF), una organización de defensa de los derechos humanos.

Israel/Catorce activistas extranjeros, provenientes de Estados Unidos, Canadá y de Europa, fueron expulsados de Israel tras su detención en Cisjordania ocupada, anunciaron el domingo las autoridades israelíes, que los acusan de haber participado en "alteraciones del orden público".

Los activistas fueron detenidos el viernes en el distrito de Ramala, mientras acompañaban a agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas, tras un altercado con colonos israelíes, según Human Rights Defenders Fund (HRDF), una organización de defensa de los derechos humanos.

Este año, la cosecha está marcada por un recrudecimiento de la violencia de los colonos, acusados por varias oenegés de intentar impedir que los palestinos accedan a sus olivares.

"Durante el fin de semana, 14 ciudadanos extranjeros que se encontraban en Israel con un visado de turista fueron expulsados del país después de haber sido detenidos por las fuerzas de seguridad", indicó en un comunicado la Autoridad de Población e Inmigración de Israel, que depende del Ministerio del Interior israelí.

Los activistas de Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania "incumplieron disposiciones legales y participaron en alteraciones del orden público", afirmó la institución. "Los últimos fueron expulsados el domingo por la mañana", precisó a la AFP una portavoz de este organismo. La policía israelí también anunció que tres palestinos habían sido detenidos.

Según la policía, se sospecha que los ciudadanos extranjeros intentaron provocar violencia sobre el terreno y alimentar "campañas mediáticas antiisraelíes", y su expulsión tenía como objetivo "frustrar actividades provocadoras de este tipo".

Sharona Weiss, directora de defensa internacional en HRDF, declaró a la AFP que estaban acompañando a agricultores palestinos en sus tierras "cuando llegaron colonos y comenzaron a atacarlos". Entre las personas detenidas figuraban una periodista y una activista de 77 años, según precisó Weiss.

Estas expulsiones se producen en un contexto de crecientes críticas internacionales por la violencia cometida por colonos israelíes en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967. La ONG israelí Yesh Din ha registrado más de 850 actos de "violencia" cometidos por colonos durante las cinco semanas de la cosecha de aceitunas.

El mes pasado, un grupo de colonos hirió gravemente a Heidi Levine, una fotógrafa estadounidense del Washington Post, mientras cubría dicha cosecha. Según HRDF, 15 extranjeros más, entre ellos una periodista, ya habían sido detenidos y expulsados una semana antes.