Meloni celebra su récord de permanencia en el poder y lanza campaña de 2027

Meloni, de 49 años, suma este viernes 1,413 días al frente de la misma administración y supera a Silvio Berlusconi, que, no obstante, gobernó en total cerca de diez años, al mando de cuatro gobiernos.

Roma, Italia/Con una fiesta a orillas del Adriático, Giorgia Meloni, primera mujer en dirigir un gobierno italiano, celebra este viernes su récord de longevidad en el cargo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y defenderá su "credibilidad" para lanzar la campaña de las legislativas de 2027.

"Es un hito que recibo con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad", escribió en un mensaje en X la jefa de gobierno desde octubre de 2022 y presidenta del partido de extrema derecha Hermanos de Italia.

"Los resultados están ahí, pero sabemos bien todo lo que queda por hacer", matizó, reconociendo que no siente la "confianza" de los italianos como "un cheque en blanco".

Meloni, de 49 años, suma este viernes 1.413 días al frente de la misma administración y supera a Silvio Berlusconi, que, no obstante, gobernó en total cerca de diez años, al mando de cuatro gobiernos.

Para la ocasión, miles de simpatizantes acudirán este viernes a Bari, en la región de Apulia, a orillas del mar Adriático.

Hermanos de Italia ha preparado un cuadernillo de treinta páginas para presumir de los logros de este gobierno en algo menos de cuatro años: un desempleo que cayó a un mínimo de 5,8% en julio, un recorte de impuestos de 21.000 millones de euros en favor de los particulares, una caída del 80% de la llegada de inmigrantes irregulares...

"Será la ocasión de mirarnos a los ojos, hacer balance sobre el camino recorrido y, sobre todo, hablar de lo que nos queda por delante", comentó Meloni.

Pero algunos expertos critican que se elogie tanto la estabilidad en sí. "La estabilidad es un instrumento, no un objetivo. El objetivo es el crecimiento, y eso no lo hemos visto", declaró el jueves a la prensa extranjera en Roma Veronica De Santis, profesora de Economía en la universidad romana Luiss.

La experta critica que no haya una estrategia económica a largo plazo. El propio gobierno prevé un crecimiento muy moderado este año, del orden del 0,6%.

Según un recuento de la agencia AGI, la mayoría ultraconservadora formada por Hermanos de Italia, la Liga antimigración de Matteo Salvini y Forza Italia adoptó unas 300 leyes y decretos-leyes, a menudo recurriendo a un voto de confianza.

Una mayoría de esas leyes tiene que ver con la seguridad en el sentido amplio del término, y va dirigida a la inmigración, los traficantes de personas, los delincuentes menores, los participantes de fiestas 'rave' e incluso los manifestantes que bloquean una carretera para protestar contra unos despidos. Temas todos muy apreciados por la base electoral del gobierno de coalición.

¿Realismo o inmovilidad?

Italia conoció 68 gobiernos en 80 años. Los ejecutivos caían por crisis y deserciones, un fenómeno crónico que Meloni ha conseguido evitar desde su llegada al poder.

Los principales diarios italianos hicieron inventario de este período. La Repubblica, de centro-izquierda, destacó que el ejecutivo estabilizó las cuentas públicas y redujo el coste del endeudamiento público en los mercados.

La Stampa y el Corriere della Sera destacaron por su lado su apoyo indefectible a Ucrania, pese a las reticencias de su vice primer ministro Matteo Salvini, hostil al envío de ayuda militar a Kiev.

Pero sobre todo, Giorgia Meloni "deberá explicar cómo piensa aprovechar estos últimos meses antes de las elecciones", que podrían tener lugar en abril de 2027, comentó el jueves Flavia Perina, editorialista en La Stampa.

En la misma línea, Alessandra Sardoni, periodista política del canal La7, criticó "el realismo de Giorgia Meloni (...), convertido en una coartada para el inmovilismo".

"El gobierno ha dado una importancia central a la comunicación, y a menudo esa comunicación ha sustituido la acción", remachó.

"¿Han subido los salarios? No. La gasolina cuesta más cara, la precariedad ha aumentado, la gente ya no se jubila, el sistema de salud funciona peor", abundó Maurizio Landini, jefe de la principal confederación sindical, la CGIL.