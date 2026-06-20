Meloni critica los 'ataques constantes e injustificados' de Trump

El intercambio profundiza una creciente tensión entre Trump y una de las figuras más influyentes de la derecha europea, quien hasta ahora había intentado desempeñar el papel de puente entre Washington y Bruselas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este sábado que los "ataques constantes e injustificados" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "carecen de sentido", luego de que el mandatario estadounidense reiterara que ella le pidió "una y otra vez" una fotografía durante la reciente cumbre del G7 en Francia.

"Estos ataques constantes e injustificados carecen de sentido", escribió Meloni en su cuenta de Instagram, en respuesta a una publicación de Trump en la red Truth Social.

En ese mensaje, Trump afirmó que a Meloni "le va mal en Italia en cuanto a popularidad", y sugirió que ello podría deberse a que rechazó a Estados Unidos, país que, según él, "ama y protege a Italia".

La líder italiana respondió con ironía al señalar que "ser su amiga desde luego que no ha ayudado" a su popularidad y le sugirió al mandatario estadounidense que se concentrara en la suya propia.

El intercambio profundiza una creciente tensión entre Trump y una de las figuras más influyentes de la derecha europea, quien hasta ahora había intentado desempeñar el papel de puente entre Washington y Bruselas.

La controversia comenzó cuando Trump declaró a la cadena italiana La7 que Meloni le había "rogado" una fotografía durante la cumbre del G7 y que él aceptó únicamente porque "le dio lástima".

Meloni calificó esa versión como una "inventada", pero Trump insistió en sus declaraciones a través de Truth Social.

El presidente estadounidense también acusó a la mandataria italiana de intentar recomponer las relaciones con Washington por razones de política interna, después de que Italia no respaldara la acción militar de Estados Unidos contra Irán.

"Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, quiere volver a ser amiga para mejorar sus cifras. ¡No, gracias!", escribió Trump.

Asimismo, aseguró que la popularidad de Meloni atraviesa dificultades y vinculó esa situación con la negativa de Italia a permitir el uso de pistas de aterrizaje italianas durante el conflicto con Irán.

Trump aprovechó además para reiterar una de sus críticas habituales hacia los aliados europeos, al afirmar que Estados Unidos destina cientos de miles de millones de dólares a la defensa de Italia y otros países miembros de la OTAN.

Reacciones en Italia

Las declaraciones generaron una fuerte reacción en el gobierno italiano. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, canceló una visita prevista a Estados Unidos y calificó las palabras de Trump como "graves y ofensivas", al considerar que afectan a toda Italia.

Por su parte, Meloni afirmó sentirse "francamente atónita" por los comentarios del presidente estadounidense y lo acusó de mostrar más consideración hacia los adversarios de Occidente que hacia sus aliados.

Aunque durante los últimos años Meloni había cultivado una relación cercana con Trump y era considerada una de sus aliadas naturales en Europa, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse a raíz de la guerra en Oriente Próximo.

Las tensiones ya habían aflorado en abril, cuando Meloni defendió al papa León XIV frente a las críticas de Trump contra las posiciones antibelicistas del pontífice.

El ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, describió las recientes declaraciones de Trump como una "herida dolorosa" para la relación bilateral, mientras que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó que las "bromas" del mandatario estadounidense "no benefician a nadie".