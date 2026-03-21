México anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba

El barco que partirá este viernes del puerto de Veracruz (este) se suma a otros tres envíos de más de 3.000 toneladas de víveres que salieron en febrero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes un nuevo envío por barco de ayuda humanitaria para Cuba, sumida en una profunda crisis económica y sometida a fuertes presiones de Estados Unidos.

Sheinbaum añadió que continúa "buscando la manera" de enviar combustible a la isla "sin afectar a México", debido a las sanciones que el gobierno estadounidense amenaza con imponer a quien suministre petróleo a Cuba.

El barco que partirá este viernes del puerto de Veracruz (este) se suma a otros tres envíos de más de 3.000 toneladas de víveres que salieron en febrero.

Mientras, en el puerto mexicano de Progreso, estado de Yucatán (sureste), una embarcación con 30 toneladas de provisiones recolectadas por oenegés prepara su partida hacia Cuba.

La gobernante izquierdista también se refirió a este convoy y dijo que la Secretaría de Marina busca que los activistas "tengan todos los permisos y todas las condiciones de seguridad para que puedan partir".

Periodistas de AFP constataron que miembros de la Marina autorizaron la partida del barco.

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la caída del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Los cubanos enfrentan cotidianamente apagones, un sistema de transporte semiparalizado y una rampante inflación.