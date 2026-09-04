México atribuye coche bomba a disputa entre cárteles del narcotráfico

Las autoridades suelen referirse al cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, como cártel del Pacífico.

Zacatecas, México/El gobierno de México atribuyó el viernes el reciente ataque con coche bomba contra una comisaría a una disputa entre los dos mayores cárteles del país.

La explosión ocurrió el domingo pasado en plenas fiestas patronales de un pueblo en el estado de Zacatecas, una región clave para el trasiego de droga y que desde julio ha vuelto a verse sacudida por la violencia.

"Una de las líneas de investigación sitúa la agresión en el contexto de la disputa que mantienen células delictivas del cártel Jalisco Nueva Generación y cártel del Pacífico", dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en rueda de prensa.

Las autoridades suelen referirse al cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, como cártel del Pacífico.

Esa "confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas (...) sigue generando estos episodios de violencia y agresiones contra las autoridades", añadió García Harfuch.

El coche bomba constó de 200 kg de material explosivo, detonado mediante un artefacto improvisado, precisó el responsable.

Once personas resultaron heridas y 10 viviendas sufrieron daños severos, además de la destrucción en la comisaría.

Tres personas, entre ellas el "principal responsable" de la agresión, fueron detenidas, dijo García Harfuch, que acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas para su conferencia diaria.

Según cifras oficiales, el promedio diario de homicidios en Zacatecas bajó de 4,5 en 2021 a 0,2 en lo que va de año. Sin embargo, el hallazgo de cinco cuerpos colgados de un puente en julio encendió alarmas y revivió el miedo en la población.