México desmantela red de contrabando de combustible y detiene a exgobernador implicado

El combustible se distribuía principalmente en los estados norteños de Coahuila, Durango y Zacatecas sin pasar revisiones aduaneras, y luego se trasladaba en camiones a otras regiones del país.

México, México/México anunció este jueves el desmantelamiento de una vasta red de contrabando de combustible tras una investigación que llevó a la captura de un exgobernador estatal señalado como uno de sus líderes, informó la fiscalía general.

Este delito, conocido como "huachicol fiscal", es una de las actividades criminales más lucrativas junto con el narcotráfico y ha salpicado a altos funcionarios públicos y oficiales de la Marina.

Se trata de "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento", que empleaba carros tanque de ferrocarril para introducir petrolíferos desde Estados Unidos, dijo la fiscal general Ernestina Godoy en un video.

La estructura criminal operaba a través de una empresa de servicios portuarios fundada por Ernesto Ruffo, exgobernador del fronterizo estado de Baja California (1989-1995), detenido horas antes del anuncio.

Ruffo, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), fue el primer gobernador de oposición elegido democráticamente en México, hecho que marcó el inicio de la debacle del PRI, que había gobernado el país sin alternancia desde los años 1930.

Las empresas de la red importaban formalmente derivados de petróleo desde refinerías en Texas, pero al ingresar a México declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos a los transportados.

El combustible se distribuía principalmente en los estados norteños de Coahuila, Durango y Zacatecas sin pasar revisiones aduaneras, y luego se trasladaba en camiones a otras regiones del país.

Los movimientos financieros de la red muestran transferencias por más de 3.000 millones de pesos y operaciones cambiarias por 1.386 millones de dólares, señaló Godoy.

El primer golpe a estas bandas ocurrió en marzo de 2025 con la incautación de 10 millones de litros de combustible ilícito en Tamaulipas, también fronterizo con Estados Unidos.

En septiembre de 2025 fueron capturados 14 miembros de una de las redes, incluidos cinco marinos, y en abril pasado un contralmirante implicado que estaba prófugo fue detenido en Argentina.