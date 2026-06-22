México incauta cargamento de metanfetamina en región controlada por cártel de 'El Chapo'

Las autoridades mexicanas incautaron 24.400 litros de metanfetamina líquida en una región donde opera el poderoso cártel de Sinaloa, que fundó Joaquín "El Chapo" Guzmán, informó el lunes la Secretaría de Seguridad.

Se trata del segundo mayor decomiso histórico de esta droga en México, detalló el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, que anunció igualmente el decomiso de dos toneladas de cocaína en otros dos estados.

México ha multiplicado las incautaciones de droga y las detenciones desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien presiona al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que frene el trasiego de drogas a través de la frontera compartida.

Efectivos del Ejército y la Guardia Nacional hallaron la metanfetamina dentro de decenas de contenedores en Los Mochis, estado de Sinaloa.

Una guerra intestina entre facciones del cártel de Sinaloa azota a este distrito desde 2024 con cientos de asesinatos y desapariciones.

Un hombre fue detenido durante el operativo, añadió García Harfuch.

Entretanto, los decomisos de cocaína se produjeron en el central estado de Tlaxcala y durante un despliegue marítimo en aguas del Pacífico frente a costas del estado de Guerrero, otro distrito donde las organizaciones criminales se disputan el control de las rutas del narcotráfico.

"El Chapo" Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos.