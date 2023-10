Miles de palestinos huyen del norte de Gaza tras advertencia de Israel

Gaza, Territorios Palestinos/Miles de palestinos huyeron el viernes del norte de la Franja de Gaza, después de que Israel los emplazara a evacuar la zona antes de una posible invasión del enclave, en una escalada bélica que amenaza con convertirse, según la ONU, en una "catástrofe humanitaria".

Las bombas israelíes machacan a Gaza sin cesar desde la incursión llevada a cabo desde ese territorio el sábado pasado por el movimiento islamista Hamás.

Más de 1.300 personas murieron en Israel, en su mayoría civiles, en ese ataque, el más letal de la historia del Estado hebreo, informó el ejército, indicando que en la lista de fallecidos figuran asimismo 258 militares.

El ejército indicó por otra parte que encontró los cadáveres de los 1.500 combatientes de Hamás que se infiltraron en el país.

Los milicianos secuestraron además a unas 150 personas, cuya presencia en Gaza complica una eventual invasión israelí.

En Gaza, el número de muertos por los bombardeos se eleva a 1.900, casi un tercio de ellos (614) niños, según el Ministerio de Salud de Hamás, que desde 2007 gobierna este convulsionado y paupérrimo territorio de 362 km2.

Netanyahu: "apenas el inicio"

Israel emplazó por la mañana a los cerca de 1,1 millones de habitantes del norte de Gaza (casi la mitad de la población del enclave) a abandonar "de inmediato" sus hogares, "por su propia seguridad y protección".

"Nuestros enemigos apenas empezaron a pagar el precio. No puedo divulgar lo que viene a continuación, pero les diré que esto sólo es el inicio", afirmó por la noche el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El ejército reveló que en las últimas 24 horas había realizado "incursiones contra lugares determinados dentro del territorio de la Franja de Gaza (...) para limpiar la zona de terroristas y de armas" y para "localizar a personas desaparecidas".

"Lucharemos como leones por nuestro hogar. No perdonaremos y no olvidaremos nunca la barbarie de nuestros enemigos y no dejaremos que nadie en el mundo olvide los horrores infligidos al pueblo judío", proclamó el mandatario ultraconservador, que antes de esta escalada bélica enfrentaba un fuerte movimiento opositor en la sociedad israelí.

Éxodo en un territorio cercado

Hamás rechazó "la amenaza de los líderes de la ocupación (israelí) y sus llamados a dejar sus casas y huir hacia el sur o hacia Egipto".

La orden de evacuación precipitó a miles de habitantes del norte de la Franja a huir en coche o a pie hacia el sur, aunque sin esperanzas de salir del enclave por el lado israelí ni por su único paso con Egipto, poco deseoso de tener que vérselas con una crisis de refugiados.

La población de Gaza se está quedando además sin agua, electricidad ni comida, debido al "asedio total" impuesto por Israel.

Muchos habitantes de Gaza se niegan así y todo a partir.

El exilio es una cuestión dolorosa en el enclave, donde más del 80% de sus habitantes son refugiados o descendientes de refugiados que abandonaron sus pueblos y ciudades o fueron expulsados de ellos cuando se creó Israel en 1948.

"¿Qué quiere el mundo de nosotros? Yo ya estoy refugiado en Gaza y quieren que me vaya otra vez?", afirma Mohammed Jaled, un habitante de 43 años.

"¿Quieren que durmamos en las calles con nuestros hijos? ¡Me niego! ¡No quiero esta vida indigna!", "No hay lugar seguro, así que no sabemos a dónde ir", explica Mohammed Abu Ali, del campo de refugiados de Shati, el mayor de Gaza, en el norte de la Franja.

Miles de personas se manifestaron en las capitales de Irak, Irán, Jordania, Arabia Saudita, Bahréin y otros países musulmanes en apoyo a los palestinos.

El presidente palestino, Mahmud Abás, equiparó el desplazamiento masivo de palestinos a una segunda Nakba ("catástrofe" en árabe), el exilio de 760.000 palestinos durante la guerra de 1948. Su primer ministro, Mohammed Shtayyeh, acusó a Israel de perpetrar un "genocidio".

Arabia Saudita rechazó "categóricamente" cualquier desplazamiento de población en la Franja de Gaza y condenó el bombardeo de "civiles sin defensa".

EEUU advierte sobre "crisis humanitaria"

Las voces de alarma se multiplican ante una posible invasión terrestre de Gaza.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a Israel a "evitar una catástrofe humanitaria" y pidió un "acceso humanitario inmediato a Gaza, para poder llevar combustible, alimentos y agua a todos los que lo necesiten".

El presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró su compromiso de entregar a Israel "lo que necesita para defenderse y responder a estos ataques", pero se distanció de la furia vengadora de Netanyahu.

"No podemos perder de vista el hecho de que la abrumadora mayoría de los palestinos no tuvo nada que ver con Hamás y los atroces ataques de Hamás y que también está sufriendo como resultado de ello", afirmó el mandatario estadounidense en un discurso en Filadelfia.

Previamente, su secretario de Estado, Antony Blinken, pidió a Israel adoptar "todas las precauciones posibles" para evitar la muerte de civiles.

El letal ataque de Hamás contra Israel no justifica la "destrucción ilimitada" del enclave palestino, advirtió por su lado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Otros frentes

En Cisjordania ocupada, al menos 16 palestinos murieron en enfrentamientos con las fuerzas israelíes durante manifestaciones de apoyo a la Franja de Gaza, según el ministerio de Salud palestino.

El ejército israelí bombardeó los alrededores de varias ciudades fronterizas del sur de Líbano, tras una explosión en la valla fronteriza entre ambos países, según el ejército israelí.

Esa región es un bastión del movimiento chiita Hezbolá, proiraní, que se dijo "totalmente preparado" para unirse a Hamás en el momento propicio.

Un periodista de la agencia Reuters murió y otros seis -- de AFP, Reuters y Al Jazeera -- resultaron heridos en esos ataques, informaron los tres medios de comunicación.

El grupo se hallaba cerca de Alma al Shaab, en la frontera con Israel, cuando fue alcanzado por bombardeos transfronterizos, indicó uno de los corresponsales heridos de AFP.

"Nos entristece profundamente saber que nuestro camarógrafo, Issam Abdallah, ha sido asesinado", declaró Reuters en un comunicado.